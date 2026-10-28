Туреччина пригрозила Україні та Росії наслідками через атаки в Чорному морі

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер виступив після безпекової зустрічі з представниками Румунії та Болгарії в Софії

Міністр оборони Туреччини попередив про можливі правові заходи після нових ударів по торговельних суднах

Туреччина попередила Україну та Росію про можливі юридичні заходи у відповідь на атаки проти торговельних суден у Чорному морі. Анкара залишає за собою право реагувати на удари по кораблях під турецьким прапором або тих, що належать турецьким власникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер 28 жовтня в Софії після зустрічі керівників оборонних відомств і військового командування Туреччини, Румунії та Болгарії.

За словами міністра, торговельне судноплавство в Чорному морі дедалі частіше потерпає від атак безпілотників, ракет і дрейфувальних мін.

«Ми із занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на торговельні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, відповідно до принципу безпеки судноплавства у відкритому морі», – заявив Гюлер.

Міністр наголосив, що Туреччина залишає за собою всі законні права щодо нападів на судна під її прапором або ті, що перебувають у власності турецьких компаній. За його словами, Анкара регулярно передає відповідні попередження Києву та Москві.

Гюлер також повідомив про нову атаку на торговельне судно в морській зоні Болгарії. За його словами, корабель зазнав ударів трьох безпілотників. Йдеться про контейнеровоз, що належить грецькій компанії та ходить під прапором Ліберії. Хто саме здійснив атаку, наразі невідомо.

Туреччина очікує відповіді України та Росії на раніше запропонований механізм захисту цивільного судноплавства. Ініціатива передбачає припинення ударів по торговельних кораблях і створення безпечних умов для перевезення зерна Чорним морем.

Крім того, Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися приділити додаткову увагу захисту критичної підводної інфраструктури. Країни вже співпрацюють у межах операції з розмінування Чорного моря.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Анкара передала Україні та Росії проєкт меморандуму про припинення атак на цивільні судна. Документ розробили на основі механізму «зернового коридору», який діяв за посередництва Туреччини та ООН. Особливу увагу приділили захисту кораблів на ділянці виходу з українських територіальних вод у міжнародні.

Також «Главком» писав, що НАТО вирішило посилити патрулювання Чорного моря після серії атак на торговельні кораблі. Альянс планує залучити додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи та безпілотники. За даними AP, лише протягом жовтня щонайменше сім вантажних суден зазнали атак поблизу узбережжя Румунії та Болгарії.