Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туреччина пригрозила Україні та Росії наслідками через атаки в Чорному морі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина пригрозила Україні та Росії наслідками через атаки в Чорному морі
Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер виступив після безпекової зустрічі з представниками Румунії та Болгарії в Софії
фото: Reuters

Міністр оборони Туреччини попередив про можливі правові заходи після нових ударів по торговельних суднах

Туреччина попередила Україну та Росію про можливі юридичні заходи у відповідь на атаки проти торговельних суден у Чорному морі. Анкара залишає за собою право реагувати на удари по кораблях під турецьким прапором або тих, що належать турецьким власникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер 28 жовтня в Софії після зустрічі керівників оборонних відомств і військового командування Туреччини, Румунії та Болгарії.

За словами міністра, торговельне судноплавство в Чорному морі дедалі частіше потерпає від атак безпілотників, ракет і дрейфувальних мін.

«Ми із занепокоєнням стежимо за інтенсивними атаками на торговельні судна в Чорному морі та закликаємо сторони діяти розсудливо, відповідно до принципу безпеки судноплавства у відкритому морі», – заявив Гюлер.

Міністр наголосив, що Туреччина залишає за собою всі законні права щодо нападів на судна під її прапором або ті, що перебувають у власності турецьких компаній. За його словами, Анкара регулярно передає відповідні попередження Києву та Москві.

Гюлер також повідомив про нову атаку на торговельне судно в морській зоні Болгарії. За його словами, корабель зазнав ударів трьох безпілотників. Йдеться про контейнеровоз, що належить грецькій компанії та ходить під прапором Ліберії. Хто саме здійснив атаку, наразі невідомо.

Туреччина очікує відповіді України та Росії на раніше запропонований механізм захисту цивільного судноплавства. Ініціатива передбачає припинення ударів по торговельних кораблях і створення безпечних умов для перевезення зерна Чорним морем.

Крім того, Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися приділити додаткову увагу захисту критичної підводної інфраструктури. Країни вже співпрацюють у межах операції з розмінування Чорного моря.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Анкара передала Україні та Росії проєкт меморандуму про припинення атак на цивільні судна. Документ розробили на основі механізму «зернового коридору», який діяв за посередництва Туреччини та ООН. Особливу увагу приділили захисту кораблів на ділянці виходу з українських територіальних вод у міжнародні.

Також «Главком» писав, що НАТО вирішило посилити патрулювання Чорного моря після серії атак на торговельні кораблі. Альянс планує залучити додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи та безпілотники. За даними AP, лише протягом жовтня щонайменше сім вантажних суден зазнали атак поблизу узбережжя Румунії та Болгарії.

Читайте також:

Теги: Туреччина Румунія корабель перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Археологи пов’язують знайдену кераміку з регіоном стародавнього міста Росос
У Туреччині археологи знайшли на затонулому кораблі скарби часів Цицерона (фото)
29 вересня, 09:59
Уламки впали на сільськогосподарські угіддя на острові Великий Бреїла
У Румунії виявлено уламки ймовірного БпЛА
29 вересня, 11:27
Судно перебувало приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя та прямувало до Італії
Дрони вдарили по судну біля Румунії: двоє загиблих
5 жовтня, 15:18
Над акваторією піднялася велика хмара чорного диму, яку видно з узбережжя міста
Біля берегів Сочі палає танкер: місто накрила хмара чорного диму (відео)
6 жовтня, 18:42
Також Ердоган привітав російського диктатора з днем народження
Ердоган зробив заяву про Україну після розмови з Путіним
7 жовтня, 18:47
Туреччина окреслила свою позицію щодо війни в Чорному морі
Туреччина визначила основні загрози національній безпеці
8 жовтня, 08:08
На одного жителя країни станом на 1 жовтня припадало в середньому 64 банкноти та 199 монет
Нацбанк назвав банкноти й монети, яких найбільше в обігу
14 жовтня, 06:03
Танкер YARA J
Дрон атакував танкер біля Румунії: судно прямувало до України
15 жовтня, 01:20
Зінченко наголошує, що близько 80% витрат «Укрзалізниці» є умовно-постійними
Підвищення залізничних тарифів запускає деструктивну спіраль, – експерт
23 жовтня, 15:50

Політика

Росія вп'ятеро збільшила закупівлі протезів на тлі втрат в Україні
Росія вп'ятеро збільшила закупівлі протезів на тлі втрат в Україні
Туреччина пригрозила Україні та Росії наслідками через атаки в Чорному морі
Туреччина пригрозила Україні та Росії наслідками через атаки в Чорному морі
Кінбурнська коса опинилася в центрі мирних переговорів. Зеленський розкрив пропозицію США
Кінбурнська коса опинилася в центрі мирних переговорів. Зеленський розкрив пропозицію США
Єврокомісія зробила заяву про повернення російського газу після війни
Єврокомісія зробила заяву про повернення російського газу після війни
Зеленський заявив про провал енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом
Зеленський заявив про провал енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом
Нетаньягу втратив парламентську більшість. Опозиція отримала шанс на владу
Нетаньягу втратив парламентську більшість. Опозиція отримала шанс на владу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
90K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua