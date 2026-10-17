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NYT: Конфлікт між Трампом і Зеленським сягнув піку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Конфлікт між Трампом і Зеленським сягнув піку
Трамп заявив, що не є великим шанувальником Володимира Зеленського,
фото: Getty Images

Для України цей розрив є критичним

Відносини між Білим домом та Києвом наближаються до точки неповернення на тлі проміжних виборів у США. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Напруга, яка тривалий час стримувалася дипломатичними компромісами та мирними ініціативами під егідою Вашингтона, вилилася у відкрите політичне протистояння. Для України цей розрив є критичним, оскільки на карті стоїть збереження оперативної та розвідувальної допомоги з боку Сполучених Штатів.

Ситуація загострилася після серії рішень Білого дому. Дональд Трамп звинуватив у зростанні цін на дизельне пальне в США саме війну в Україні, тимчасово зняв санкції з російського пального та односторонньо оголосив про «енергетичне припинення вогню». Одночасно з цим українські військові зіткнулися з раптовими обмеженнями роботи супутникового зв'язку Starshield, від якого залежить координація БпЛА та оперативне управління на передовій.

Після публічних закликів до зміни керівництва України Володимир Зеленський відкрито заявив про зраду з боку американського лідера, який став на бік Кремля, відкинув односторонні декларації про припинення вогню та анонсував відновлення ударів по російських НПЗ.

Попри те, що Україна суттєво наростила власне виробництво зброї та самостійно закуповує частину озброєння через європейських партнерів, повна втрата американської підтримки створює кілька критичних уразливостей:

  • американські системи виявлення дають змогу завчасно фіксувати пуски балістичних і крилатих ракет з кораблів у Чорному морі чи з території РФ. Без цих даних цивільне населення та військові позбавляються часу, необхідного для переходу в укриття;
  • комплекси Patriot та ракети-перехоплювачі до них залишаються єдиним засібом, здатним ефективно збивати російську балістику. Втрата цих постачань залишить українські міста та інфраструктуру беззахисними перед важкими ракетними ударами;
  • блокування або збої в роботі Starshield суттєво ускладнюють проведення дронових операцій, полегшуючи російським силам протидію українським БпЛА та знижуючи точність вогневого ураження.

Експерти оцінюють поточний конфлікт як програшний для всіх сторін. Для адміністрації Трампа він створює внутрішньополітичні ризики через критику з боку законодавців від обох партій, тоді як для Європи та України це означає необхідність термінового пошуку альтернативних джерел розвідувальної та військової допомоги.

Попри відсутність прямого фінансування, важелі впливу США залишаються вагомими, а наслідки нинішньої ескалації визначаться за підсумками майбутніх проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому. 

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський конфлікт

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