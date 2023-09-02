У День російської гвардії військові кібери «поздоровили» Золотова (фото)

Картинка, яка з’явилася на сайтах компаній, що співпрацюють із росгвардією

На сайтах 17 компаній у Краснодарському краї, які надають інформаційне та логістичне забезпечення російської гвардії, з’явилися несподівані «поздоровлення». Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Військові кібери оригінально відреагували на святкування Дня російської гвардії. На сайтах компаній, які співпрацюють з росгвардією, замість стартових сторінок користувачі побачили закривавленого керівника Росгвардії Золотова та усміхненого Залужного.

Здобуті в ході операції дані з серверів ворога успішно реалізовуються на користь оборони України, зазначив СтратКом ЗСУ.

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Віктор Золотов – генерал-лейтенант російської армії та керівник Росгвардії. Він відомий не лише своєю прив'язаністю до Кремля, але й своїм викликом на дуель опозиційному політику Олексію Навальному після ряду звинувачень у корупції. Цей виклик став широко обговорюваним як в Росії, так і за її межами, підкреслюючи напруженість політичної атмосфери в країні.

Також нагадаємо, що після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава росгвардії Віктор Золотов посилює охорону російського диктатора Володимира Путіна. Варто зазначити, що підрозділи Росгвардії використовуються для придушення протестів у Росії.

Як писав «Главком», у російському суспільстві обговорювалася причетність Золотова до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова.