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Під Москвою росгвардія стріляла у глядачів шоу: є поранені (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Москвою росгвардія стріляла у глядачів шоу: є поранені (відео)
Показові виступи російських бійців відбулися в Електросталі
фото з відкритих джерел

Під час виступу росгвардії діти хапалися за голови і падали на землю

У неділю, 20 серпня, під Москвою мешканцям міста Електросталь бійці росгвардії організували своєрідну розвагу – провели військове шоу. Під час показових виступів вони вирішили розстріляти глядачів з дітьми (на щастя, небойовими патронами). Про це повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

На очах у десятків людей і матусь з дітьми вояки завершили свою виставу димовими шашками та пальбою над головами присутніх.

Маленькі діти кричали, хапалися за голови і падали на землю. Не обійшлося без поранень. Дитина отримала серйозне пошкодження від гільзи.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

До слова, після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава росгвардії Віктор Золотов посилює охорону російського диктатора Володимира Путіна.

В Офісі президента України вважають, що російський диктатор Володимир Путін створює нову армію для внутрішнього використання, однак і ця зброя може повернутися проти Кремля.

Теги: росія відео дитина

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