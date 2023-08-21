Під час виступу росгвардії діти хапалися за голови і падали на землю

У неділю, 20 серпня, під Москвою мешканцям міста Електросталь бійці росгвардії організували своєрідну розвагу – провели військове шоу. Під час показових виступів вони вирішили розстріляти глядачів з дітьми (на щастя, небойовими патронами). Про це повідомляє телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

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На очах у десятків людей і матусь з дітьми вояки завершили свою виставу димовими шашками та пальбою над головами присутніх.

Маленькі діти кричали, хапалися за голови і падали на землю. Не обійшлося без поранень. Дитина отримала серйозне пошкодження від гільзи.

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До слова, після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгєнія Пригожина та його найманців, глава росгвардії Віктор Золотов посилює охорону російського диктатора Володимира Путіна.

В Офісі президента України вважають, що російський диктатор Володимир Путін створює нову армію для внутрішнього використання, однак і ця зброя може повернутися проти Кремля.