Вірний «пес» Путіна й отруйник: що відомо про голову Росгвардії Віктора Золотова

Віктор Золотов довгий час був непублічною особою. Саме він вважається найближчою людиною до Путіна, яка раніше керувала усім, що стосується російського диктатора

Головнокомандувач військ національної гвардії Росії Віктор Золотов, який раніше був найближчою до президента РФ Володимира Путіна особою, тривалий час вважався одним із найбільш непублічних російських силовиків. Однак тепер усе змінилося: після того, як РФ напала на Україну, він звітує про «успіхи» довіреної йому національної гвардії. Також публічним його зробив російський опозиціонер Олексій Навальний, який разом з командою довів причетність Золотова до розкішного життя та розкрадання коштів, що держава виділяє на утримання Росгвардії.

Люди, які близько знайомі із Золотовим, характеризують його як жорстокого, потайливого та готового на все заради досягнення поставленої мети. Про нього говорять, як про справжнього КДБівця. Його стиль – це темні окуляри та чорні костюми.

Народився Золотов у Рязанській області, в робітничій сім'ї. Навчався у школі №106 міста Сасово. Військову службу за призовом проходив у прикордонних військах. Від 1970-х років служив у дев’ятому управлінні КДБ СРСР, яке відповідало за охорону перших осіб держави та їхніх сімей.

У 1991 році його направили до Санкт-Петербурга для охорони мера Анатолія Собчака. Тоді ж він залучив до охорони дружини Собчака та його доньки – хрещениці Путіна Ксенії Собчак – приватну охоронну фірму «Балтік-Ескорт». Компанія була тісно пов'язана з кримінальними структурами й належала громадянину Роману Цепову.

Коли Собчак у 1997 році втік, Золотов пішов з держслужби і разом з Цеповим став співвласником «Балтік-Ескорту». А коли очільником уряду РФ стає Путін, Золотов подався за ним Москви і став головою його служби охорони, а у 2000 році – начальником Служби безпеки президента Путіна.

За роки дружба Золотова і Путіна лише міцнішала. Багато років він був не просто є тінню диктатора і найближчою до нього людиною, а і його спаринг-партнером з дзюдо. Кажуть, що Золотов безмежно відданий своєму босу і не зрадить його, хоч би що трапилося. Саме тому Путін доручав йому усі важливі справи. Він займався підбором персоналу та організацією харчування для боса, адже той маніакально переймається, що його хтось отруїть. Тому вся їжа для Путіна особисто перевірялася Золотовим й ретельно пакувалася.

Також Путін страшенно боїться замаху та не довіряє жінкам, весь обслуговувальний персонал диктатора – чоловіки: водії, прибиральники, кухарі, садівники. Золотов також займався будівництвом палацу Путіна в Геленджику, він особисто все контролював, постійно приїжджаючи на місце. Є думка, що Віктор Золотов керує і приватними фінансами Володимира Путіна та його сім'ї.

Однак найцікавіше те, що саме Золотова вважають головним отруйником путінського режиму. Жертвою одного з перших отруєнь в оточенні Путіна став саме колишній бізнес-партнер Золотова Роман Цепов. Його отруїли у 42-річному віці високою дозою ліків від лейкемії. Примітно, що різке погіршення здоров'я Цепов відчув після візиту до ФСБ.

В історії сучасної Росії є багато епізодів з отруєннями опозиціонерів, журналістів та колишніх співробітників ФСБ. Одне з найгучніших – отруєння опозиціонера Олексія Навального. Цей інцидент буквально безпосередньо пов'язують із Золотовим.

Саме Навальний звинуватив Золотова у тому, що керівництво Росгвардії закуповує для харчування своїх співробітників продукти за завищеними цінами. Головним обвинуваченим у розкраданнях було названо Віктора Золотова. Останній дуже обурився такими заявами й випустив відео, де викликав Навального на дуель, і пообіцяв зробити з опозиціонера «соковиту відбивну» за нібито наклеп, який «не заведено просто так прощати».

Навальний не зупинився та пішов далі: він знайшов розкішні квартири, будинки і дачі сім'ї Золотова, не зазначені в жодній декларації. Вартість цієї нерухомості значно перевищувала доходи усіх його членів сім’ї. Золотов ініціював судове переслідування Навального, однак воно успішним не було. Тоді ж вірний пес Путіна вирішив його отруїти. Відомо, що Навального намагалися ліквідувати за допомогою «Новачка», однак доступ до цієї отрути може мати лише високопосадовець силового відомства.

Також у російському суспільстві обговорювалася причетність Золотова до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова. Декілька обвинувачених у вбивстві, які мають інформацію про замовників та організаторів, перебували в безпосередньому підпорядкуванні Віктора Золотова. Побутує думка, що він є сполучною ланкою між оточенням голови Чечні Рамзана Кадирова та федеральними силовими структурами.

З 2018 року Віктор Золотов перебуває під санкціями Мінфіну США.

13 березня цього року Рогозіну довелося пояснювати, чому «військова операція» в Україні йде «не так швидко, як хотілося б». «Та це лише тому, що нацисти ховаються за спинами мирних громадян, за спинами людей похилого віку, жінок, дітей, влаштовують вогневі позиції в дитячих садках, школах, житлових будинках», – казав він.





Нагадаємо, що у березні патріарх Російської православної церкви Кирило подарував ікону Віктору Золотову і дав йому своє благословення під час війни РФ в Україні.

Також Золотов став одним з російських посадовців, проти кого Офіс генерального прокурора України порушив кримінальне провадження. Відомо, що він, а також інші члени Ради безпеки РФ 21 лютого 2022 року, перебуваючи у будівлі Кремля, закликали президента РФ Володимира Путіна визнати незалежними та суверенними так звані «ДНР» і «ЛНР».