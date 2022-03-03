Трибунал в Гаазі почав розслідування проти РФ за напад на Україну

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду заявив, що стартувало розслідування військових злочинів, скоєних Росією

Трибунал в Гаазі почав розслідування військових злочинів Росії через її напад на Україну. Про це повідомляє BBC.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) Карім Хан заявив, що розслідування можливих військових злочинів, скоєних Росією, почалося.

«Після первинного аналізу ситуації в Україні, мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути вчинені злочини, що підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлені і ляжуть в основу розслідування», – сказав головний прокурор.

Раніше Карім Хан заявляв, що має намір звернутися до президентської ради суду за дозволом для початку розслідування, проте звернення до трибуналу 38 країн дало йому підставу приступити до роботи негайно.

Нагадаємо, суд у Гаазі призначив дату слухання щодо геноциду за позовом України проти Росії. Слухання в суді в Гаазі призначені на понеділок і вівторок, 7 і 8 березня.

Як повідомлялося, Україна подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного Суду ООН в Гаазі і запит на наказ суду про тимчасові заходи проти Росії.

Раніше Міністерство економіки й уряд України готують матеріали для звернення у Міжнародний кримінальний суд в Гаазі через злочинні наслідки воєнного вторгнення Росії.

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