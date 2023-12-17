У Польщі затримано кандидата в депутати, який погрожував терактом у Сеймі

Підозрюваному передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років

Політик підтримав свого колегу, який загасив у парламенті ханукію

Польська поліція затримала у Варшаві кандидата в депутати польського Сенату від ультраправої «Конфедерації» Яцека Ч., який підтримав однопартійця Гжегожа Брауна, який загасив вогнегасником ханукальну менору, й заявив про «замінування» парламенту. Про це пише RMF FM.

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Правоохоронці стверджують, що він в одній із соціальних мереж опублікував допис, де написав, що замінував будівлю польського Сейму і вихваляв депутата Гжегожа Брауна. Той днями з вогнегасником увірвався до Сейму і загасив хаункальну менору. Прокуратура затримала Яцека та провела обшуки у політика.

Політику оголосили два звинувачення: через хибне повідомлення про замінування будівлі Сейму та публічне вихваляння злочину через публікацію в одній із соціальних мереж.

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Йдеться про допис у соцмережі X, де екскандидат у депутати написав, що наступного дня ханукальна менора буде здута з повітря разом із запальничками, а євреїв і Хануку слід прибрати якнайшвидше.

За найтяжчий з інкримінованих підозрюваному злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести місяців до восьми років.

«Численні доказові заходи, проведені за трохи більше десятка годин, зокрема експертиза мобільного телефону, вилученого у Яцека Ч., доводять, що саме він був автором цих постів», – вказав прокурор.

Після допиту політика відпустили під особисте зобов’язання. Сам він заявляв, що допис, через який йому оголосили обвинувачення, з’явився через незаконне вторгнення невідомих осіб у його профіль після попереднього порушення безпеки.

Нагадаємо, У Польщі ультраправий депутат Гжегож Браун потрапив в антисемітський скандал, загасивши у парламенті ханукію. Депутат Сейму схопив у руки вогнегасник і загасив вогонь, зіткнувшись з опором з боку колеги, яка перебувала поруч. Раніше ультраправий депутат уже потрапляв у схожий скандал. Він говорив, що існує змова з метою «перетворити Польщу на єврейську державу».