Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ пояснила, чому прийшла з обшуками у Почаївську лавру (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ пояснила, чому прийшла з обшуками у Почаївську лавру (фото, відео)
Співробітники Служби безпеки прийшли з обшуками до Почаївської Успенської лаври УПЦ МП у Кременці на Тернопільщині вранці 30 листопада
фото: пресслужба СБУ

Обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті

Служба безпеки України підтвердила інформацію про обшуки у Почаївській лаврі УПЦ МП, що на Тернопільщині.

Як зазначається, обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ.  Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

7 фото
На весь екран

«Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть. У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину», – повідомили в СБУ.

До відома, близько полудня з'явилася інформація про примусове виселення парафіян із храму. Відповідне відео розповсюджують місцеві пабліки.

Нагадаємо, сьогодні зранку «Главком» повідомив, що співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками у Почаївську лавру, що на Тернопільщині.

Теги: інтернет розслідування відео експертиза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент пояснив, чому стенограми розгляду скандальної будівельної реформи засекречені
Парламент пояснив, чому стенограми розгляду скандальної будівельної реформи засекречені
10 листопада, 14:48
ДБР оголосило підозру банкіру, який розікрав понад 560 млн грн
ДБР оголосило підозру банкіру, який розікрав понад 560 млн грн
14 листопада, 12:16
Захоплення судна з українцями: єменські хусити оприлюднили відео
Захоплення судна з українцями: єменські хусити оприлюднили відео
20 листопада, 22:15
У Москві загорілась електропідстанція (відео)
У Москві загорілась електропідстанція (відео)
24 листопада, 06:11
Вибух у Донецьку, палають цистерни із пальним (відео)
Вибух у Донецьку, палають цистерни із пальним (відео)
31 жовтня, 19:21
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
Депутат Тернопільської райради потрапив у корупційний скандал
8 листопада, 18:32
Україна продовжує розвивати та вдосконалювати технологію морських дронів
Український флот морських дронів за рік атакував сім ворожих суден
11 листопада, 22:09
Декілька мікрорайонів Керчі і більша частина міста Саки знеструмлені через негоду
Крим потерпає від ураганного вітру та злив: фото і відео руйнувань
19 листопада, 16:57
Німецькі правоохоронці затримали двох хлопців 15 та 16 років
У Німеччині поліція затримала двох підлітків, які готували теракт
Сьогодні, 07:52

Події в Україні

СБУ пояснила, чому прийшла з обшуками у Почаївську лавру (фото, відео)
СБУ пояснила, чому прийшла з обшуками у Почаївську лавру (фото, відео)
Атака «шахедів» на Одещину, Донеччина долає наслідки ракетного удару: ситуація в регіонах
Атака «шахедів» на Одещину, Донеччина долає наслідки ракетного удару: ситуація в регіонах
Ракетний удар по Донеччині: під завалами знайдено загиблого (фото)
Ракетний удар по Донеччині: під завалами знайдено загиблого (фото)
Мобілізація студентів: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від поширення фейків
Мобілізація студентів: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від поширення фейків
Росія почала розгортати в Україні нову дивізію десантників – британська розвідка
Росія почала розгортати в Україні нову дивізію десантників – британська розвідка
СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру (фото)
СБУ навідалися з обшуками у Почаївську лавру (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Скандал на Ізмаїльському ринку: мовний омбудсмен відреагував
12K
Після інтерв'ю «Главкому» Нацполіція викликала сина Кернеса на допит
7581
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
7083
РФ завезла на окуповані території понад 100 тис. мігрантів з Азії: названо мету
5570
Стало відомо, чим отруїли дружину Буданова
4555
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко летить у Вашингтон
Сьогодні, 12:15
За добу сталося понад 100 боїв: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:42
Вибухи в українських містах, атака на склад БпЛА в Брянську: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Майже без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 30 листопада
Сьогодні, 04:15
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Вчора, 14:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua