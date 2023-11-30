СБУ пояснила, чому прийшла з обшуками у Почаївську лавру (фото, відео)

Співробітники Служби безпеки прийшли з обшуками до Почаївської Успенської лаври УПЦ МП у Кременці на Тернопільщині вранці 30 листопада

Обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті

Служба безпеки України підтвердила інформацію про обшуки у Почаївській лаврі УПЦ МП, що на Тернопільщині.

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Як зазначається, обшуки проходять у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

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«Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть. У межах кримінального провадження за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину», – повідомили в СБУ.

До відома, близько полудня з'явилася інформація про примусове виселення парафіян із храму. Відповідне відео розповсюджують місцеві пабліки.

Нагадаємо, сьогодні зранку «Главком» повідомив, що співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками у Почаївську лавру, що на Тернопільщині.