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Порошенка не випустили з України. Скандал на кордоні (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Порошенка не випустили з України. Скандал на кордоні (відео)
Лідер партії «Європейська Солідарність» має брати участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні (США)
фото скріншот відео

Петро Порошенко: «Знову театр абсурду на кордоні. Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили»

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко повідомив, що його не пропустили на кордоні для поїздки у  Вашингтон (США), де він має взяти участь у Саміті Міжнародного демократичного союзу. Про це Порошенко повідомив у Facebook.

«Знову театр абсурду на кордоні. Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили. Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту. У Польщі та США у мене заплановані десятки зустрічей. З поляками я мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні. З американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам Росію не перемогти. Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент в програмі – на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном.   Тому те, що відбулося сьогодні на кордоні – це не дрібне шкідництво. Це – антиукраїнська диверсія. Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України», –  написав Порошенко.

Як повідомлялося, Петро Порошенко має виступити на Саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної єдності на підтримку України.

Крім цього, у Вашингтоні експрезидент проведе низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де обговорить посилення американської фінансової та військової допомоги Україні. Також плануються зустрічі з представниками Державного департаменту США, керівництвом Європейської Комісії та Головою Консервативної партії Великої Британії.

Теги: Петро Порошенко прикордонники Європейська солідарність партії театр скандал фінансування Вашингтон відео

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