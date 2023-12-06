Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)

За попередньою інформацією ексдепутата знайшла співробітниця готелю

Тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Ілля Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії. Про це повідомляють російські пабліки.

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За попередньою інформацією його знайшла співробітниця готелю. Кива лежав на животі обличчям у снігу, і навколо нього була велика калюжа крові.

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Зараз на місці працюють співробітники поліції та спецслужб.

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Також повідомляється, номер у готелі, у якого виявили тіло Іллі Киви, коштує від 10 тис. люкс - 24 тис рублів, а окремий будиночок за 7,7 тис. рублів. Він розташований у підмосковному Супонево. Комплект «Велич Кантрі Клаб» включає готель і котеджне селище. Саме там колишнього політика знайшли застреленим.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 грудня, у Підмосков'ї було виявлено тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви. Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.