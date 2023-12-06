Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви
фото: Cтаніслав Груздєв, glavcom.ua

За попередньою інформацією ексдепутата знайшла співробітниця готелю

Тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Ілля Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії. Про це повідомляють російські пабліки.

За попередньою інформацією його знайшла співробітниця готелю. Кива лежав на животі обличчям у снігу, і навколо нього була велика калюжа крові.

4 фото
На весь екран

Зараз на місці працюють співробітники поліції та спецслужб.

Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото) фото 1

Також повідомляється, номер у готелі, у якого виявили тіло Іллі Киви, коштує від 10 тис. люкс - 24 тис рублів, а окремий будиночок за 7,7 тис. рублів. Він розташований у підмосковному Супонево. Комплект «Велич Кантрі Клаб» включає готель і котеджне селище. Саме там колишнього політика знайшли застреленим.

Як повідомлялося, сьогодні, 6 грудня, у Підмосков'ї було  виявлено тіло ексдепутата Верховної Ради Іллі Киви. Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки.

Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Теги: готель політика смерть Ілля Кива

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рамаз Фетелава та Бека Ломашвілі
В Україні загинули два бійці «Грузинського легіону»
17 листопада, 01:28
Лейтенанту поліції Даніїлу Сафонову було 29 років
Боронив Маріуполь до останнього. Згадаймо Героя – поліцейського Даніїла Сафонова з Донецька
7 листопада, 09:00
Бойова медикиня Надія Смук
Після останнього дзвоника пройшла курси та пішла служити. Згадаймо вчительку Надію Смук
8 листопада, 09:00
Володимир Мостовий помер на 77-му році життя
Помер творець «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий
9 листопада, 18:00
Учень 9-класу отримав поранення в області грудної клітини
На Прикарпатті під час гурткових занять загинув школяр: деталі трагедії
22 листопада, 19:00
Мати не витримала скорботи за сином
На Кіровоградщині мати померла, дізнавшись про загибель сина-військового
26 листопада, 21:42
Чоловіка визнано винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричини смерть жінки
Забив дружину до смерті та ліг спати: у Львові засуджено колишнього поліцейського
30 листопада, 07:21
Восьмирічна Олександра та п'ятирічна Олеся з батьками
Загинуло чотири покоління. Згадаймо маленьких сестер Столпакових з Ізюма та їх родину
3 грудня, 09:00
Деякі злочинці виживають після смертної кари за допомогою ін'єкцій
США вирішили страчувати в'язнів за допомогою нового методу
Вчора, 09:59

Політика

Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
Як було ліквідовано Киву. Усі деталі (фото)
Шмигаль анонсував зміни у процесі проходження ВЛК
Шмигаль анонсував зміни у процесі проходження ВЛК
Військовим заборонять знімати відео? Зареєстровано законопроєкт
Військовим заборонять знімати відео? Зареєстровано законопроєкт
Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (фото)
Зеленський відвідав у госпіталі українських захисників (фото)
Хто замінить Шуфрича? Нардеп, кандидатуру якого відхилили, зробив заяву
Хто замінить Шуфрича? Нардеп, кандидатуру якого відхилили, зробив заяву
Парламент знайшов заміну Шуфричу
Парламент знайшов заміну Шуфричу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
ЗСУ повідомили, які є обмеження за віком та статтю для служби в армії
25K
День Збройних сил України 2023: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
17K
Німецький депутат пропонує відсилати українських біженців на війну
14K
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
День святого Миколая 2023: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
11K
Афера під Києвом. Батюшка Московського партіархату відібрав храм у громади села

Новини

Асоціація оборонних підприємств виділила 10 стипендій для підтримки студентів НАУ
Сьогодні, 14:57
Стало відомо, де перебуває Порошенко, якого не випустили до США (фото)
Сьогодні, 10:43
Кількість ворожих штурмів зросла: Генштаб назвав найгарячіші райони
Сьогодні, 07:22
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 6 грудня
Сьогодні, 05:57
6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Вчора, 18:47

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua