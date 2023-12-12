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Депутат польського Сейму загасив вогнегасником ханукальні свічки (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутат польського Сейму загасив вогнегасником ханукальні свічки (відео)
Депутат Сейму схопив у руки вогнегасник і загасив ханукальний вогонь
фото: скріншот з відео

Депутат Гжегож Браун вкотре потрапив в антисемітський скандал

У Польщі ультраправий депутат Гжегож Браун потрапив в антисемітський скандал, загасивши у парламенті ханукію. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Депутат Сейму схопив у руки вогнегасник і загасив вогонь, зіткнувшись з опором з боку колеги, яка перебувала поруч.

Спікер парламенту Шимон Головня засудив дії Брауна. Він підкреслив, що в Сеймі немає місця антисемітизму і ксенофобії.

Ультраправий депутат уже потрапляв у схожий скандал. Раніше він говорив, що існує змова з метою «перетворити Польщу на єврейську державу».

Ханука – єврейське свято чуда і перемоги добра над злом, перемоги світла над пітьмою. Означає «освячення», «оновлення».

7 грудня 2023 року у юдеїв усього світу розпочалося святкування Хануки, яке триватиме вісім днів. На це свято юдеї ставлять спеціальний світильник ханукію з вісьмома свічками, і запалюють по одній свічці в кожен день свята. Тому Хануку також називають «святом свічок». Свічки встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені перед заходом сонця свічки повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви.

Світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання тощо. Заповідь запалювання ханукальних світильників обов'язкова для всіх, незалежно від матеріально становища. Після Хануки потрібно спалити масло і гноти, які залишилися.

У синагогах протягом восьми днів читають молитву подяки «Галель». Зберігся звичай виставляти на це свято ханукію у вікно, щоб перехожі могли її бачити. Так люди розповідають про «оприлюднення дива».

Як повідомлялося, у столиці на даху синагоги Бродського встановили Ханукальну менору

Також президент України Володимир Зеленський із нагоди початку єврейського свята Ханука разом із представниками єврейського духовенства України взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок.

Теги: депутат Польща скандал

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