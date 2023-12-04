Головна Світ Політика
search button user button menu button

Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times
Лідери ЄС втягнулися у черговий фінансовий конфлікт що може зачепити допомогу Україні
фото із відкритих джерел

Financial Times: Київ опинився в ненадійній фінансовій ситуації, бо стоїть на межі потенційної втрати допомоги від Європейського Союзу 

Лідери ЄС цілком можуть залишити Україну з порожніми руками в небезпечний момент війни проти Росії. Суперечки всередині ЄС щодо грошей і майбутнього України ставлять під загрозу ключові обіцянки, дані Києву кілька місяців тому. Про це пише Financial Times.

Політичні розбіжності ризикують залишити Україну без більш ніж $110 млрд військової та економічної підтримки. У США через позицію низки республіканців завис пакет допомоги на $61,4 млрд. У Євросоюзі ж, за словами одного з високопосадовців, буде «дуже-дуже важко» досягнути домовленості про виділення Києву із загального бюджету $50 млрд.

Країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету блоку – включаючи гроші для України – напередодні саміту в Брюсселі 14-15 грудня, заявили офіційні особи, які беруть участь у дискусіях.

Переговори у Брюсселі ускладнюються перемогою на виборах у Нідерландах партії ультраправого політика Герта Вілдерса, рішенням Верховного суду Німеччини про часткове блокування нових держзапозичень, протидією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та складнощами із виділенням додаткових коштів у низки держав.

Віктор Орбан у п’ятницю знову пообіцяв накласти вето на початок переговорів про членство України в ЄС, заявивши громадському радіо, що це «суперечить інтересам кількох держав-членів» і вступ може стати можливим лише «через багато років».

Позиції учасників переговорів про використання коштів загального бюджету, включаючи 50 млрд євро для України, сильно різняться. Про це розповіли Financial Times чиновники, які беруть участь у перемовинах.

Пакет у 50 млрд євро, що включає 17 млрд у вигляді грантів та 33 млрд кредитів, передбачає фінансування бюджетних та економічних потреб України у 2024-2027 роках. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина минулого тижня назвала саміт 14-15 грудня, де також має бути вирішене питання щодо початку офіційних переговорів щодо вступу країни до ЄС, «екзистенційним моментом» для України. Питання про її підтримку Європою загострилося на тлі невдалої спроби контрнаступу ЗСУ і сумнівів щодо можливості звільнити окуповані території та ефективно протистояти агресивній політиці Володимира Путіна протягом тривалого часу.

«Це момент істини. Якщо кажеш, що підтримуєш Україну, треба бути готовим діяти рішуче». Дуже важливо, щоб ми, європейці, відіграли свою роль», – зазначив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро. «Ситуація з переговорами «настільки незрозуміла, що я не можу побачити, що станеться», – додав у коментарів Financial Times урядовець.  

Орбан пригрозив накласти вето на переговори щодо вступу України до ЄС, оскільки воно «суперечить інтересам кількох країн» і може відбутися лише «через багато років». Верховний суд Німеччини в середині листопада ухвалив, що план уряду щодо збільшення запозичень задля фінансування низки проектів у сфері відновлюваної енергетики та виробництва порушує законодавчі боргові обмеження. 

І хоч канцлер Олаф Шольц заявив, що це не вплине на виділення коштів Україні, він попередив Єврокомісію: Берлін не зможе виділити додаткові кошти, які вона потребує, на міграційну політику, інвестиції у стратегічні технології та процентні платежі за загальним боргом ЄС. 

Перемога на виборах у Нідерландах правої «Партії свободи», яка виступала проти ЄС та продовження підтримки України, теж не додає оптимізму прихильникам Києва. Хоча переговори про створення коаліції в Нідерландах можуть тривати не один місяць (і навіть завершитись формуванням уряду з інших центристських партій).

Офіційні особи заявили, що переговори з ЄС щодо бюджету завжди будуть важкими, але компроміс все ще можливий. Очікується, що переглянутий пакет буде запропоновано до дати саміту. Ніхто й не чекав, що дискусія щодо бюджету буде легкою, сказав Financial Times ще один чиновник ЄС. Він брав участь у перемовинах і назвав розмови про нездатність домовитися «надмірним перебільшенням».

Нагадаємо, країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років. Про це заявив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, передає Sky News. Зазначається, що пропозиція Європейської Комісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років ніким не оскаржується жодною із країн ЄС.

Уряди ЄС ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України. 

Читайте також: Європарламент схвалив перегляд бюджету з виділенням 50 млрд євро для України

 

Теги: Місяць переговори втрати Олаф Шольц Ольга Стефанишина Берлін окуповані території фінансування технології чиновник Йоганнес Ган політика партії саміт Європарламент інвестиції Єврокомісія міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аманда Слоат координувала спільну з європейськими союзниками відповідь на вторгнення Росії
Радниця Байдена у справах Європи йде у відставку
10 листопада, 06:28
Місцеві держадміністрації на територіях відновлення та на прифронтових територіях, отримуватимуть додаткові кошти з місцевих бюджетів
Деякі чиновники отримають підвищення зарплати
22 листопада, 19:39
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
Допомога для палестинців чи українців? США провели всенаціональне опитування
23 листопада, 01:51
Люди розмахують прапорами Ізраїлю, коли гелікоптер із заручниками вилітає з дитячого медичного центру Шнайдера в Петах-Тіква
ХАМАС відкладає звільнення заручників: названо причину
25 листопада, 23:30
На Київщині та Хмельниччині працювали сили ППО
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
29 листопада, 06:59
Віце-спікер парламенту Словаччини викинув з кабінету портрет президентки
У парламенті Словаччини розгорівся скандал через портрет Че Гевари
8 листопада, 10:54
Монастир, у який завітали працівники військкомату
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
5 листопада, 16:27
Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів щодо вступу України до ЄС
Вступ України до ЄС: Зеленський доручив уряду забезпечити готовність до переговорів
8 листопада, 21:37
Стало відомо, коли голова Європейської ради відвідає Київ
Стало відомо, коли голова Європейської ради відвідає Київ
17 листопада, 16:40

Політика

Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times
Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times
Членство України у НАТО. Видання Politico розкрило плани союзників
Членство України у НАТО. Видання Politico розкрило плани союзників
Депутат Держдуми з Криму запропонував заснувати медаль імені Байдена
Депутат Держдуми з Криму запропонував заснувати медаль імені Байдена
Китай звинуватив США у вторгненні до територіальних вод
Китай звинуватив США у вторгненні до територіальних вод
Лукашенко поклявся Сі Цзіньпіну у вічній дружбі
Лукашенко поклявся Сі Цзіньпіну у вічній дружбі
Пентагон назвав країну, що організувала атаки на кораблі в Червоному морі
Пентагон назвав країну, що організувала атаки на кораблі в Червоному морі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Чому Путін пішов війною на Україну? Financial Times назвала несподівану причину
27K
«Важливий прорив». Снайдер назвав досягнення ЗСУ, на яке мало хто звернув увагу
15K
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Прогноз курсу валют на 2024 рік: економіст розповів, що буде з доларом
13K
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів
11K
Віддати окуповані території Путіну? Комаровський зробив гучну заяву щодо війни, реакція соцмереж

Новини

Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Сьогодні, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:49
Атака ворожих безпілотників, масштабна пожежа в Москві: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Мороз, переважно без опадів: прогноз погоди на 4 грудня
Сьогодні, 04:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Вчора, 06:35

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua