Бюджетні суперечки в ЄС можуть позбавити Україну 50 млрд євро – Financial Times

Financial Times: Київ опинився в ненадійній фінансовій ситуації, бо стоїть на межі потенційної втрати допомоги від Європейського Союзу

Лідери ЄС цілком можуть залишити Україну з порожніми руками в небезпечний момент війни проти Росії. Суперечки всередині ЄС щодо грошей і майбутнього України ставлять під загрозу ключові обіцянки, дані Києву кілька місяців тому. Про це пише Financial Times.

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Політичні розбіжності ризикують залишити Україну без більш ніж $110 млрд військової та економічної підтримки. У США через позицію низки республіканців завис пакет допомоги на $61,4 млрд. У Євросоюзі ж, за словами одного з високопосадовців, буде «дуже-дуже важко» досягнути домовленості про виділення Києву із загального бюджету $50 млрд.

Країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету блоку – включаючи гроші для України – напередодні саміту в Брюсселі 14-15 грудня, заявили офіційні особи, які беруть участь у дискусіях.

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Переговори у Брюсселі ускладнюються перемогою на виборах у Нідерландах партії ультраправого політика Герта Вілдерса, рішенням Верховного суду Німеччини про часткове блокування нових держзапозичень, протидією прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та складнощами із виділенням додаткових коштів у низки держав.

Віктор Орбан у п’ятницю знову пообіцяв накласти вето на початок переговорів про членство України в ЄС, заявивши громадському радіо, що це «суперечить інтересам кількох держав-членів» і вступ може стати можливим лише «через багато років».

Позиції учасників переговорів про використання коштів загального бюджету, включаючи 50 млрд євро для України, сильно різняться. Про це розповіли Financial Times чиновники, які беруть участь у перемовинах.

Пакет у 50 млрд євро, що включає 17 млрд у вигляді грантів та 33 млрд кредитів, передбачає фінансування бюджетних та економічних потреб України у 2024-2027 роках. Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина минулого тижня назвала саміт 14-15 грудня, де також має бути вирішене питання щодо початку офіційних переговорів щодо вступу країни до ЄС, «екзистенційним моментом» для України. Питання про її підтримку Європою загострилося на тлі невдалої спроби контрнаступу ЗСУ і сумнівів щодо можливості звільнити окуповані території та ефективно протистояти агресивній політиці Володимира Путіна протягом тривалого часу.

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«Це момент істини. Якщо кажеш, що підтримуєш Україну, треба бути готовим діяти рішуче». Дуже важливо, щоб ми, європейці, відіграли свою роль», – зазначив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро. «Ситуація з переговорами «настільки незрозуміла, що я не можу побачити, що станеться», – додав у коментарів Financial Times урядовець.

Орбан пригрозив накласти вето на переговори щодо вступу України до ЄС, оскільки воно «суперечить інтересам кількох країн» і може відбутися лише «через багато років». Верховний суд Німеччини в середині листопада ухвалив, що план уряду щодо збільшення запозичень задля фінансування низки проектів у сфері відновлюваної енергетики та виробництва порушує законодавчі боргові обмеження.

І хоч канцлер Олаф Шольц заявив, що це не вплине на виділення коштів Україні, він попередив Єврокомісію: Берлін не зможе виділити додаткові кошти, які вона потребує, на міграційну політику, інвестиції у стратегічні технології та процентні платежі за загальним боргом ЄС.

Перемога на виборах у Нідерландах правої «Партії свободи», яка виступала проти ЄС та продовження підтримки України, теж не додає оптимізму прихильникам Києва. Хоча переговори про створення коаліції в Нідерландах можуть тривати не один місяць (і навіть завершитись формуванням уряду з інших центристських партій).

Офіційні особи заявили, що переговори з ЄС щодо бюджету завжди будуть важкими, але компроміс все ще можливий. Очікується, що переглянутий пакет буде запропоновано до дати саміту. Ніхто й не чекав, що дискусія щодо бюджету буде легкою, сказав Financial Times ще один чиновник ЄС. Він брав участь у перемовинах і назвав розмови про нездатність домовитися «надмірним перебільшенням».

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Нагадаємо, країни ЄС узгодили пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років. Про це заявив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, передає Sky News. Зазначається, що пропозиція Європейської Комісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів упродовж наступних чотирьох років ніким не оскаржується жодною із країн ЄС.

Уряди ЄС ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету блоку з 27 країн після того, як Єврокомісія запропонувала країнам ЄС надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.