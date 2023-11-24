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Справа про хабар Лабазюка: Прокуратура вимагає арештувати нардепа

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Справа про хабар Лабазюка: Прокуратура вимагає арештувати нардепа
фото з відкритих джерел

Адвокат Лабазюка заявив, що сьогодні антикорупційний суд арештував директора АТ «Ю Ар Ді» Дениса Назімова

Прокуратура просить арештувати народного депутата Сергія Лабазюка, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів, із можливістю внести заставу у розмірі 100 млн грн. Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду.

Крім цього, у суді адвокат Лабазюка заявив, що сьогодні антикорупційний суд арештував директора АТ «Ю Ар Ді» (фірма належить Лабазюку) Дениса Назімова. Водночас суд застосував альтернативу у вигляді грошової застави на суму 12 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів. 

За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв «винагороду» в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 тис.

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Теги: велике будівництво Антикорупційний суд адвокат будівництво хабар прокуратура

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