Справа про хабар Лабазюка: Прокуратура вимагає арештувати нардепа
Адвокат Лабазюка заявив, що сьогодні антикорупційний суд арештував директора АТ «Ю Ар Ді» Дениса Назімова
Прокуратура просить арештувати народного депутата Сергія Лабазюка, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів, із можливістю внести заставу у розмірі 100 млн грн. Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання суду.
Крім цього, у суді адвокат Лабазюка заявив, що сьогодні антикорупційний суд арештував директора АТ «Ю Ар Ді» (фірма належить Лабазюку) Дениса Назімова. Водночас суд застосував альтернативу у вигляді грошової застави на суму 12 млн грн.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Лабазюку, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів.
За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв «винагороду» в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 тис.
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