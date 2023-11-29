Зеленський приїхав на Одещину та зробив заяву щодо захисту регіону

Президент розпочав візит з доповідей військових і наради щодо оперативної обстановки

Президент України Володимир Зеленський відвідав Одещину. Він вручив нагороди військовослужбовцям та отримав сувенір на згадку – картину, виготовлену з елементів російської ракети.

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«Сьогодні працюємо на Одещині. Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань. Оперативна обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ «Одеса». Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки «зернового коридору». Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури «зернового коридору» та наших бригад», – йдеться у повідомленні.

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Зеленський підкреслив, що під час таких відряджень для нього завжди велика честь зустрітися з українськими захисниками. «Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, вручив їм державні нагороди», – додав президент.

Володимир Зеленський також подякував за службу та збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті України та українців. Бійці 208-ї бригади подарували президентові картину з годинником та написом: «Ті, хто перетворюють смерть на металобрухт».

Нагадаємо, триває 644-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У ніч на 29 листопада окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний БпЛА типу Shahed-136/131. Всі ворожі дрони знищено.