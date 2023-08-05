У Саудівській Аравії почалися мирні переговори щодо України

Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні

Учасники сподіваються, що на зустрічі в Джидді будуть узгоджені ключові принципи припинення війни

У Саудівській Аравії розпочався саміт щодо української Формули миру. Він проходить у місті Джидда. Про це повідомляє Al Arabiya.

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Дводенна зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у конфлікті.

Україна та її союзники сподіваються, що на зустрічі в Джидді будуть узгоджені ключові принципи припинення війни Росії проти України.

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На саміт приїхали радники з національної безпеки та інші високопоставлені чиновники з приблизно 40 країн.

У форумі не бере участі Росія, проте Кремль заявив, що буде «стежити» за перебігом зустрічі.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили.

Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

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Як відомо, завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад.