Саміт в Саудівській Аравії: Єрмак розкрив завдання України

Єрмак: «Завдання – це об’єднати світ навколо України»

Завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у межах телемарафону «Єдині новини», передає ТСН.

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«Українська делегація їде з українською «формулою миру», яку наш президент запропонував минулого року. Тому наша позиція та діалоги на саміті будуть спрямовані на обговорення цієї «формули миру», - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента нагадав про першу зустріч щодо «формули миру», яка відбулася в Копенгагені у червні. Під час цієї зустрічі Україна змогла запросити представників 16 країн. Очікується, що у Джидді будуть присутні представники понад 40 країн.

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«Сам факт проведення такої зустрічі в Саудівській Аравії з участю більше ніж 40 країн - це вже успіх для України», - зазначив Єрмак.

При цьому, він підкреслив, що представники України безумовно продовжать дискутувати щодо «формули миру».

«Саме вона повинна бути основою. Саме реалізація цієї «формули» може не тільки припинити цю війну, відновити територіальну цілісність України в кордонах, міжнародно визначених, повернути наш суверенітет повністю, але і відновити світовий порядок, який базується на нормах міжнародного права і статуті Організації Об’єднаних націй», – пояснив Єрмак.

Очільник президентського офісу передбачає, що розмова буде непроста.

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«Я передбачаю, що розмова буде непроста, але за нами – правда, за нами – добро. Тому я сподіваюсь, що наші консультації, наші розмови будуть успішними», – сказав Єрмак.

Він додав, що на саміті будуть присутні представники країн G7 та численні країни Глобального Півдня.

Він також підкреслив, що їх завдання полягає у об'єднанні світової спільноти навколо України.

«Ми маємо амбіційну мету - провести установчий саміт миру якомога швидше, на якому багато країн погодяться і будуть готові прийняти участь. Ми віримо, що ця мета стає все більш реальною, але це продовжує бути складною роботою», - розповів Єрмак.

Нагадаємо, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили.

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Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

До слова, делегація Китаю прибуде у Джидді, для участі у мирному саміті щодо України.