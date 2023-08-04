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Саудівська Аравія не покликала Росію на саміт, але дала їй обіцянку

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Саудівська Аравія не покликала Росію на саміт, але дала їй обіцянку
колаж: informator

Politico: На саміті у Джиді протягом двох днів буде обговорено важливих 10 тем щодо України

Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили. Про це пише Politico.

За словами видання, десятки радників з питань національної безпеки та високопосадовців уже прибули до міста Джидда на Червоному морі для зустрічі, яка розпочнеться в п’ятницю ввечері.

Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

На саміті у Джиді протягом двох днів буде обговорено важливих 10 підтем. Відповідно до документу, з яким ознайомилося Politico, будуть розглянуті такі теми як продовольча та енергетична безпека; звільнення ув'язнених і вимушено депортованих осіб, у тому числі дітей; екологічна безпека; і можливість трибуналу з військових злочинів тощо. Європейські країни, ймовірно, зберуться разом напередодні зустрічі, щоб узгодити свою позицію.

За даними видання, поки що ще немає підтвердженої інформації про участь у переговорах прем'єр-міністра та наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, проте очікується, що Ер-Ріяд повідомить Москву про підсумки зустрічі.

«Саудівська Аравія займає досить непросту лінію з початку повномасштабного вторгнення Путіна до України, залишаючись у прямому контакті з Москвою, хоча, наприклад, намагаючись досягти угоди про репатріацію українських дітей, вивезених до Росії», – пишуть журналісти Politico.

Як Саудівська Аравія, так і Росія є членами групи країн-експортерів нафти ОПЕК+, і наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман говорив з російським диктатором Володимиром Путіним минулого місяця після рішення його країни скоротити видобуток нафти. 

Також велике питання полягає в тому, чи з’явиться Китай. «Важливо те, що робить Китай. Більшість учасників минулого разу пошкодували, що Китай не взяв участі», – сказав один високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у підготовці зустрічі. Як пише The Wall Street Journal ймовірно Сі Цзіньпін відправить на конференцію свого спецпосланця щодо мирного врегулювання в Україні Лі Хуея. Участь Лі Хуея дасть рідкісну можливість Китаю та США обговорити ситуацію в Україні, оскільки до Саудівської Аравії також приїде Джейк Салліван, радник національної безпеки Джо Байдена, зазначає видання.

Росія взагалі не буде представлена ​​на конференції в Саудівській Аравії: представник МЗС Марія Захарова назвала її «не зустріччю дипломатів для вироблення політичних рішень», а «обманом», мета якого – «сколочування антиросійської коаліції».

Раніше стало відомо про те, що Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії.  Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

Південна Корея також  розглядає можливість участі в багатонаціональних переговорах щодо України в Саудівській Аравії цими вихідними.

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Теги: росія саміт Китай Саудівська Аравія Бразилія Україна Африка переговори Сі Цзіньпін

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