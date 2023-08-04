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Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський пояснив, чим важлива українська формула миру для світу
Зеленський: «Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН»
фото з відкритих джерел

Очільник держави нагадав, що завтра в Саудівській Аравії розпочнеться зустріч щодо формули миру

Доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації української формули миру. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні.

Очільник держави нагадав, що завтра в Джидді – у Саудівській Аравії – почнеться зустріч радників глав держав і представників МЗС щодо формули миру України. Він також подякував міжнародним лідерам за підтримку.

«Дуже важливо, що світ бачить: справедливе й чесне завершення російської агресії дасть користь усім у світі. Усім! Звільнення української землі від окупантів – це відновлення повної поваги до міжнародного права й Статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці – це повернення спокою міжнародним відносинам і стабільності глобальному життю», – сказав президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що заслухав доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Президент подякував СБУ за «повернення війни назад Росії».

«Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся», – сказав очільник держави.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили. 

Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

До слова, делегація Китаю прибуде у Джидді, для участі у мирному саміті щодо України.

Теги: СБУ експорт війна Саудівська Аравія Володимир Зеленський

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