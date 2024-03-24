У Словаччині відбувся перший тур президентських виборів: хто здобув перемогу

Іван Корчок є опозиційним до чинного уряду Фіцо у Словаччині

Корчок після підрахунку 100% голосів отримав підтримку 42,52% виборців

У Словаччині відбувся перший тур президентських виборів. Перемогу здобув опозиційний до чинного уряду Фіцо прозахідний кандидат, ексміністр закордонних справ Іван Корчок. Про це повідомляє Aktuality.

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Корчок після підрахунку 100% голосів отримав підтримку 42,52% виборців. Його опонент, член керівної коаліції та спікер парламенту Петер Пеллегріні, посів друге місце з 37,03%. Решта кандидатів набрала менш ніж 15% голосів.

6 квітня відбудеться другий тур виборів, який визначить переможця.

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Що відомо про Івана Корчока та Петера Пеллегріні?

Іван Корчок є опозиційним до чинного уряду Фіцо у Словаччині та прозахідним кандидатом. До того ж ексміністр закордонних справ вважається рішучим прихильником України.

Петер Пеллегріні є коаліційним партнер Роберта Фіцо. Лідер партії «Голос». У разі його перемоги на виборах є велика ймовірність того, що «Голос» зіллється з партією Фіцо Smer-SD, що дозволить Фіцо консолідувати владу у своїх руках. У такому випадку премʼєр матиме повний контроль над парламентською більшістю.

Нагадаємо, що раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикували прем’єра країни Роберта Фіцо за проросійську риторику, порівнявши його із угорським прем'єром Віктором Орбаном.