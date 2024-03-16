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На Бєлгородщині росіяни під обстрілами неохоче голосують за Путіна: перехоплення розвідки

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Бєлгородщині росіяни під обстрілами неохоче голосують за Путіна: перехоплення розвідки
Мешканці Бєлгородщини бояться йти на «вибори» і голосувати, коли «кожного дня гинуть люди»
фото з відкритих джерел

Мешканці у Грайворонському районі скаржаться, що виборчі дільниці відкриті, попри «тривожну ситуацію»

У прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ, де триває рейд російських добровольців, місцеві мешканці бояться йти на «вибори» і голосувати, коли «кожного дня гинуть люди». Про це свідчить перехоплення розмови, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

Цивільні мешканці у Грайворонському районі скаржаться, що виборчі дільниці відкриті, попри «тривожну ситуацію».

«Половина організацій взагалі не працюють. Але виборчі дільниці відкриті. Йдіть голосуйте. І за що я повинна йти голосувати? За те, що у нас люди гинуть кожного дня», – говорить невідома жінка.

Росіянка нарікає також на руйнування в місті, стверджуючи, що «половина Бєлгорода» нібито зруйнована.

Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

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Теги: вибори Міноборони жінка перехоплення росіяни

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