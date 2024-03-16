На Бєлгородщині росіяни під обстрілами неохоче голосують за Путіна: перехоплення розвідки

Мешканці Бєлгородщини бояться йти на «вибори» і голосувати, коли «кожного дня гинуть люди»

Мешканці у Грайворонському районі скаржаться, що виборчі дільниці відкриті, попри «тривожну ситуацію»

У прикордонній з Україною Бєлгородській області РФ, де триває рейд російських добровольців, місцеві мешканці бояться йти на «вибори» і голосувати, коли «кожного дня гинуть люди». Про це свідчить перехоплення розмови, опубліковане Головним управлінням розвідки Міноборони.

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Цивільні мешканці у Грайворонському районі скаржаться, що виборчі дільниці відкриті, попри «тривожну ситуацію».

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«Половина організацій взагалі не працюють. Але виборчі дільниці відкриті. Йдіть голосуйте. І за що я повинна йти голосувати? За те, що у нас люди гинуть кожного дня», – говорить невідома жінка.

Росіянка нарікає також на руйнування в місті, стверджуючи, що «половина Бєлгорода» нібито зруйнована.

Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

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13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.