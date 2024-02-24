Друга річниця російського вторгнення: країни G7 зробили заяву щодо підтримки України

Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримувати право України на самооборону та підтверджувати відданість довгостроковій безпеці України

Країни «Групи семи» (G7) закликають Росію припинити агресію та вивести свої війська з України. Країни G7 також обіцяють ввести нові антиросійські санкції та продовжувати роботу над використанням російських активів для допомоги Україні. Про це йдеться в заяві G7 до других роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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У своїй заяві країни G7 пообіцяли продовжувати підтримувати право України на самооборону та підтверджувати відданість довгостроковій безпеці України, зокрема шляхом укладення та виконання угод про гарантії безпеки.

Також в G7 закликали Росію «негайно припинити загарбницьку війну» та повністю й безумовно вивести свої війська з міжнародно визнаної території України. Також в G7 обіцяють не визнавати російські «вибори».

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«Ми ніколи не визнаємо ні минулих, ні майбутніх «виборів», проведених Росією на території України, ні їх результатів. Заявлений намір Росії провести голосування на президентських виборах в українських регіонах є кричущим порушенням суверенітету України», – йдеться в заяві.

Країни G7 також обіцяють вводити нові санкції, щоб послаблювати воєнну машину РФ, а також перешкоджати обходу цих санкцій, зокрема, за допомогою третіх країн.

«Ми продовжуватимемо вживати заходів проти суб’єктів із третіх країн, які матеріально підтримують війну Росії, у тому числі вводячи додаткові заходи щодо організацій у третіх країнах, де це доцільно. Ми закликаємо фінансові установи утримуватися від підтримки російської військової машини, і ми вживатимемо відповідних заходів відповідно до наших правових систем, щоб стримати таку поведінку», – наголошується в заяві.

Також в G7 пообіцяли продовжувати роботу над пошуком шляхів використання заморожених активів РФ на підтримку України. Водночас в G7 запевнили, що ці активи будуть заморожені, доки Росія не заплатить за всю шкоду, завдану Україні.

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«Ми просимо наших міністрів продовжити роботу та напередодні Апулійського саміту повідомити про всі можливі способи використання знерухомлених російських суверенних активів для підтримки України відповідно до наших відповідних правових систем і міжнародного права», – зазначили країни G7 у своїй заяві.

Раніше Зеленський закликав лідерів G7 не забувати, що імперські амбіції та реваншизм зникають лише від програшу того, хто ними заражений.

Як повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон не візьме участь в онлайн-саміті «Групи семи» під головуванням прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні з Києва 24 лютого. Повідомляється, що Макрон «увесь день» буде на міжнародній сільськогосподарській виставці, намагаючись вирішити кризу з фермерами-протестувальниками.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувається на тлі других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.