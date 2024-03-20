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Закриття реєстру спонсорів війни та ембарго на продукцію з України. Головне за 20 березня

Катерина Іванова
glavcom.ua
Закриття реєстру спонсорів війни та ембарго на продукцію з України. Головне за 20 березня
І фермери, і представники влади визнали, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії РФ проти України
Фото: AFP

Польська влада підписала угоду з фермерами про дотації і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких продуктів

Кабмін закриє реєстр міжнародних спонсорів війни, ексначальник метро Брагінський складе мандат депутата Київради та запровадження ембарго на сільськогосподарську продукцію з України. «Главком» склав добірку новин 20 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін закриє реєстр міжнародних спонсорів війни

Міністерство закордонних справ розказало, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку. За його інформацією, цей список негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Міністерство юстиції наголосило, що неприпустимо поширювати від імені держави таку інформацію без врегулювання на законодавчому рівні.

Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України

Документ підписали представники протестуючих фермерів, а також міністр сільського господарства Чеслав Секерський та державний секретар міністерства Міхал Колодзейчак.

Домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє з середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Ексначальник метро Брагінський складе мандат депутата Київради

Брагінський є членом комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Ексначальника метро було обрано до Київради за 9 округом 25 жовтня 2020 року, він був другим у списку партії «УДАР» в Подільському районі міста Києва на місцеві вибори.

Після виходу другої частини розслідування очільник Києва Віталій Кличко звернувся до журналістів проєкту Bihus.Info із закликом передати правоохоронцям дані з розслідування щодо колишнього директора «Київського метрополітену» Віктора Брагінського.

Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні

В Україні перебувають іноземні військові з великих країн, попри заяви західних політиків. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

«Як сказав ваш канцлер (Німеччини Олаф Шольц – «Главком»), в Україні вже перебувають війська з великих країн. У польській мові є термін Tajemenica Polizynela (Таємниця Полішинеля – «Главком»), який описує секрет, який усі знають», – заявив Сікорський і наголосив, що Польща не посилатиме сухопутні війська в Україну, і навів історичні причини.

Убивство українки в Німеччині: поліція знайшла тіло ще однієї жертви

Поліція знайшла тіло 51-річної Марини Стеценко, матері убитої у Німеччині українки.

Як зазначається, два тижні тому біля міста Хоккенгайм на півдні Німеччини на березі Рейну було знайдене тіло вбитої 27-річної українки Маргарити Разаз із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір'ю та новонародженою донькою. Дівчинку Мію незабаром знайшли.

Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву

Червоноград на Львівщині незабаром перейменують на Шептицький. Таке рішення 20 березня ухвалив Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада.

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