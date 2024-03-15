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Вибори на окупованих територіях: партизани попередили українців про теракти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибори на окупованих територіях: партизани попередили українців про теракти
РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року
фото ілюстративне

Із 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Україні планують теракти у період проведення так званих «виборів» президента РФ. Українців в окупації попередили про можливі провокації окупантів. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка» у Telegram.

«За інформацією від активістів руху «Жовта Стрічка» з 15 по 17 березня росіяни планують теракти та провокації з жертвами серед цивільного населення на виборчих дільницях тимчасово окупованої території України», – йдеться у повідомленні.

Активісти додають, що окупанти збираються звинуватити українські війська у нібито провокаціях.

Українців в окупації закликали не підходити до «виборчих дільниць» з 15 до 17 березня та перебувати вдома. «Не ігноруйте повітряні тривоги. Ігноруйте вибори», – закликають активісти.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня.Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, на окупованій частині Запорізької області підконтрольна Росії адміністрація 25 лютого почала проводити незаконне дострокове голосування на «виборах президента» Росії. 

Як повідомлялося, Велика Британія та США засуджують проведення російським режимом виборів на тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: вибори окупанти окуповані території партизани

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