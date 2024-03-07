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Між Чехією та Словаччиною виник конфлікт через ставлення до України та РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Між Чехією та Словаччиною виник конфлікт через ставлення до України та РФ
Політика Чехії та Словаччини щодо Росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна
фото з відкритих джерел

Словаччина зазнала критики з боку Чехії після того, як словацький міністр закордонних справ зустрівся з Лавровим

Чехія скасувала чергове спільне зі Словаччиною засідання кабінетів міністрів двох країн через конфлікт, спричинений розбіжностями щодо ставлення до Росії та України. Про це пише ВВС.

Зазначається, що такі засідання проводяться регулярно, і це скасування дуже незвичайне для двох країн із надзвичайно тісними взаєминами.

Конфлікт виник після того, як словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар зустрівся на полях дипломатичного саміту в Анталії з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Словаччина зазнала критики за ці переговори з боку Чехії. У відповідь на це словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною, яка проводить суверенну зовнішню політику, взаємодіючи «з усіма чотирма кутами земної кулі».

«Співпраця зі Словаччиною є важливою, і в наших інтересах мати найкращі відносини. Однак не можна ігнорувати принципові розбіжності в ключових питаннях зовнішньополітичної тематики, наприклад зустрічі глави МЗС Словаччини з главою МЗС Російської Федерації. Тому ми не вважаємо за доцільне проводити міжурядові консультації з урядом Словацької Республіки в найближчі тижні. Ми вирішили перенести заплановану зустріч, про що вже повідомили словацьку сторону», – заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Як зазначає кореспондент ВВС Роб Кемерон, політика Чехії та Словаччини щодо Росії та підтримки України зараз майже діаметрально протилежна.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо нещодавно знову заявив про свої симпатії до Росії і стверджував, що Путіна «необґрунтовано демонізували» і що війна розпочалася в 2014 році через «буяння українських неонацистів». Він вважає, що воєнного розв'язання цього конфлікту не існує і потрібно шукати шляхів мирного врегулювання ситуації.

Водночас для Чехії мирне врегулювання в Україні – це повне виведення російських військ з української території.

Прага виступила ініціатором термінової закупівлі 800 тис. снарядів для Києва з джерел за межами Євросоюзу і постійно закликає до того, щоб забезпечити Україну всією необхідною їй зброєю. Чехія також була першою країною, яка ще до Великої Британії та Польщі поставила Україні танки.

Нагадаємо, vіністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та потис йому руку. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це «збалансованою політикою», але опозиція не оцінила такого підходу.

Раніше Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

Читайте також: Словаччина: розворот у бік Росії? Інтерв'ю з українським послом Мирославом Кастраном
Теги: конфлікт переговори політика Чехія війна Словаччина

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