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Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президентка Словаччини розкритикувала Фіцо
Чапутова порівнявняла Фіцо із угорським прем'єром Віктором Орбаном
фото з відкритих джерел

Зузана Чапутова: «Уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині»

Президентка Словаччини Зузана Чапутова розкритикували прем’єра країни Роберта Фіцо за проросійську риторику, порівнявши його із угорським прем'єром Віктором Орбаном. Про це вона заявила в інтерв’ю Financial Times.

Зузана Чапутова зазначила, що Фіцо випробовує межі демократії судовою реформою і нападками на Конституційний суд.

«Словаччину сьогодні досить часто порівнюють з Угорщиною, і здається очевидним, що уряд Фіцо черпає певне натхнення в Угорщині», – зазначила словацька президентка.

У лютому парламент Словаччини проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції. Це законодавство зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Фіцо запропонував, щоб наступний президент Словаччини звільнив одного з вищих суддів Конституційного суду за те, що він нібито несе відповідальність за витік інформації в ЗМІ. Чапутова сказала, що таке залякування є «абсолютно неприйнятним і безвідповідальним», оскільки воно «ставить під сумнів» незалежність суду.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

Нещодавно у Словаччині мешканці 32 міст вийшли на протест проти уряду Фіцо. У столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.

До слова, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та потис йому руку. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це «збалансованою політикою», але опозиція не оцінила такого підходу. 

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Теги: Словаччина президент парламент Фіцо

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