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Українці – на вихід. Путін змінює склад населення окупованої Запорізької області

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Українці – на вихід. Путін змінює склад населення окупованої Запорізької області
Окупанти видворяли сотні місцевих мешканців на територію, підконтрольну Україні
фото ілюстративне

Новий глава Запорізької ОВА Іван Федоров: Окупанти завозять на захоплену територію в Україну військових пенсіонерів із Росії

Росіяни роблять усе можливе, щоби людям з думками про Україну на території тимчасового окупованої Запорізької області було жити максимально некомфортно. Про це розповів керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв’ю «Главкому».

За словами Федорова, на окупованих територіях склалася «надскладна ситуація». «Наразі проходять фейкові вибори (вибори президента Росії). Ворог намагається робити переселення. Він бере людей з Російської Федерації і перевозить їх на тимчасово окуповану територію України. Це, мабуть, найскладніша річ, яка нині відбувається», – повідомив він.

Керівник Запорізької ОВА зазначив, що на території окупованого Мелітополя завезли близько 50-60 тис. людей, та додав, що в області їх значно більше.

«Серед цих людей, перш за все, військовослужбовці, які служать на тимчасово окупованій території України. Це різного роду чиновники та зрадники, хто служить в органах поліції, прокуратури, судах. Також це військові пенсіонери (з Росії), яких відправляють на тимчасово окуповану територію задля масового заселення», – розповів він.

Іван Федоров також підкреслив, що не чув про випадки депортації на територію РФ, але, за його словами, окупанти видворяли місцевих мешканців на територію, підконтрольну Україні. Він додав, що йдеться про сотні людей.

До слова, Федоров розповів, що вже укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів». Він також висловив переконання, що сума у 1,3 млрд грн не є граничною і в цьому місяці ще будуть виділятися гроші.

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Теги: Мелітополь Іван Федоров путін вибори окупанти Запоріжжя

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