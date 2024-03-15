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Опозиція Словаччини готує нові протести проти уряду Фіцо

Катерина Іванова
glavcom.ua
Опозиція Словаччини готує нові протести проти уряду Фіцо
Опозиційні мітинги в Братиславі взимку цього року
фото: АР

Акція стане поновленням антиурядових протестів після паузи, яка тривала кілька тижнів

Словацька опозиція скликає велику акцію протесту у Братиславі, причиною якої є запланована реформа суспільного мовника, у якій вбачають намагання взяти його під політичний контроль. Про це повідомляє Euractiv.

Опозиційні словацькі партії «Прогресивна Словаччина» та «Свобода і солідарність» (SaS) запросили незгодних з політикою уряду Фіцо громадян вийти ввечері у п’ятницю у центр Братислави та висловитися проти проєкту реформи суспільного мовника RTVS.

«Уряд анонсував «лобову» атаку на RTVS… Вони вже взяли під контроль верхівку розвідувального відомства і поліції, скасували спеціальну прокуратуру та погрожують Конституційному суду. Вони ганьблять нас за кордоном і ставлять під загрозу мільярдні кошти з фондів ЄС. Разом ми маємо показати, що демократія у Словаччині буде захищати себе», – заявив лідер «Прогресивної Словаччини Міхал Шимечка у запрошенні на мітинг.

Акція стане певним поновленням антиурядових протестів після паузи, яка тривала кілька тижнів, відколи головний привід обурення на той момент – щодо реформи кримінального кодексу – опинився на розгляді у суді з ініціативи опозиції та президентки. Протести призупинили, щоб не створювати враження тиску на суд.

Нагадаємо, у Словачинні тисячі людей вийшли на протест, щоб висловити підтримку Україні і засудити дії словацького уряду, який, за словами демонстрантів, проводить проросійську політику всупереч інтересам Словаччини і Євросоюзу.

«Люди в Україні чують це щодня. Я тут, тому що дії цієї урядової коаліції переходять усі межі», – звернувся до натовпу організатор протесту Міхал Хворецький, коли демонстрація розпочалася під звуки сирен повітряної тривоги.

Стало відомо, що міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та потис йому руку. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це «збалансованою політикою», але опозиція не оцінила такого підходу. 

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Теги: реформа міністр Свобода Словаччина партії протест опозиція демократія мітинг

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