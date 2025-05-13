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Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський анонсував зустріч з президентом Туреччини
Зеленський: «Я буду 15-го травня в Туреччині, готовий до зустрічі з Путіним»
скріншот з відео

Український президент найближчими днями відвідає Анкару, де проведе переговори з турецьким лідером

Президент України Володимир Зеленський полетить в Анкару. Там він планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію президента.

Зеленський наголосив, що очікує в Туреччині зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. «Я буду 15-го (травня) в Туреччині, готовий до зустрічі з Путіним. Це ще один сигнал США, а саме президента Трампа. Я наполіг на зустрічі, вони не могли домовитися. Один казав припинення вогню, інший ніякого припинення», – каже він.

Президент повідомив, що буде чекати на зустріч з Путіним разом з Ердоганом в Анкарі. При цьому він наголосив, що одразу хоче «розставити всі крапки над і» щодо місця зустрічі. Якщо Путін прилетить в Стамбул, то Зеленський та Ердоган поїдуть до нього.

«Щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо в Стамбул», – додав глава держави.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

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Водночас, за даними російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

Теги: путін Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Володимир Зеленський

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