Коли буде оголошено склад делегації РФ на переговори в Туреччині? Відповідь Кремля

Пєсков заявив, що представники Росії чекатимуть на українську делегацію у четвер

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Склад російської делегації, яка поїде до Стамбула, буде озвучено, коли надійде відповідна вказівка президента», – йдеться у заяві. Пєсков додав, що промова Путіна в ніч із 10 на 11 травня зберігає актуальність, представники Росії чекатимуть на українську делегацію у четвер.

Раніше росЗМІ повідомляли, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.