Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей – Зеленський
Президент зазначив, що Росія продовжує затягувати війну, атакуючи Україну
скріншот з відео

Український лідер наголосив, що подивиться, хто прибуде на переговори від Росії, і тільки тоді визначатиме подальші кроки

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського лідера.

«Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найсильнішим аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується», – каже він.

За словами глави України, Росія продовжує затягувати війну. «Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді так на пропозицію прямих перемовин, він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Нічого йому це не дає. І не дасть», – наголосив президент.

Президент додав, що російські загарбники продовжують атакувати українських захисників на передовій. Щодобово відбувається більше сотні боїв.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Особливо важкі Покровський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – захищаємо превентивно українське прикордоння. Але всі бойові дії – це не наш вибір. Це наша оборона – оборона проти окупанта», – каже він.

Глава України наголосив, що відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – в Москві. «Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – у Туреччині», – пояснив він.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ. Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна. За даними російських ЗМІ, російську делегацію на переговорах у Стамбулі очолить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також туди ввійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков. 

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив про «хороші новини» щодо припинення війни Росії проти України.

Теги: переговори Володимир Зеленський Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова для перемовин з росіянами в будь-якому форматі. Але умови для цього поки явно не склалися
«Пряма лінія» з Путіним. Україну заганяють у клітку з агресором Тема тижня
2 травня, 16:26
Келлог: ми втомилися від того, що відбувається
Келлог прокоментував заяву Рубіо щодо можливого виходу США з мирних переговорів
20 квiтня, 13:42
Міністри вирішили не зустрічатися у Лондоні, оскільки там не буде держсекретаря США Марко Рубіо
Очільники МЗС відклали зустріч у Лондоні – Sky News
23 квiтня, 10:38
Зеленський: У нас є факти, що Китай працює, китайці працюють на російських заводах і вони виробляють дрони
Зеленський заявив, що громадяни Китаю виробляють БпЛА на заводах у Росії
26 квiтня, 05:17
Зеленський: Дипломатія повинна спрацювати
Найближчими днями очікуються зустрічі, які наблизять тишу для України – Зеленський
25 квiтня, 21:24
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
Посол Росії в ООН Небензя заговорив про прямі перемовини з Києвом
30 квiтня, 03:10
Діти у школі у Туреччині отруїлись
Масове отруєння в Туреччині: 53 школярі потрапили до лікарні
1 травня, 08:45
Ердоган може допомогти Трампу переконати Росію припинити війну в Україні
Мирна угода між Україною та Росією: Трамп знайшов собі нового посередника
8 травня, 13:15
Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі
Переговори України та РФ у Стамбулі: оприлюднено склад російської делегації
Вчора, 13:06

Політика

Зеленський призначив посла України в Туреччині
Зеленський призначив посла України в Туреччині
Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей – Зеленський
Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей – Зеленський
Міноборони повідомило, чим займатиметься новостворене Управління космічної політики
Міноборони повідомило, чим займатиметься новостворене Управління космічної політики
Зеленський відреагував на пропозицію посередництва Папи Римського у мирних переговорах
Зеленський відреагував на пропозицію посередництва Папи Римського у мирних переговорах
Зеленський назвав соратника Трампа, з яким у нього не склалися відносини
Зеленський назвав соратника Трампа, з яким у нього не склалися відносини
Рада підтримала присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України
Рада підтримала присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 травня 2025
79K
Утікач Новинський почав шантажувати президента Зеленського
29K
Названо чиновника з найбільшою зарплатою у Раді. І це не Стефанчук
24K
Як змінилася довіра українців до Зеленського: дані останнього опитування
21K
Літак на вулицях Києва: чому й куди його перевозили цієї ночі

Новини

В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
Вчора, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua