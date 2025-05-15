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Переговори України та Росії в Стамбулі. Стало відомо, чи доєднається Трамп

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Переговори України та Росії в Стамбулі. Стало відомо, чи доєднається Трамп
Трампа не буде на переговорах РФ та України в Стамбулі
фото: Білий дім

Стало відомо, що американський лідер чекав від Кремля складу російської делегації

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на перемовини України та Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Видання це пише посилаючись на слова американського посадовця. Зазначається, що рішення зʼявилося після того, як Росія офіційно оголосила склад своє делегації, яка їде на перемовини.

Як з'ясувалось, диктатора Володимира Путіна у списках немає. Через це, ймовірно, Трамп і вирішив не їхали в Стамбул.

Раніше американський лідер припускав, що може приїхати до Стамбулу, якщо там буде Путін.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер казав, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату.

Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

До слова, російський диктатор Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі.

Російську делегацію очолить помічник диктатора Путіна Володимир Мединський.

Раніше стало відомо, хто з України полетить до Туреччини на переговори з російською стороною.

Повідомляється, що до Туреччини планують поїхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський вже завтра, 15 травня відвідає Туреччину, де планує зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сьогодні, у своєму вечірньому зверненні Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

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Теги: Дональд Трамп Стамбул переговори

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