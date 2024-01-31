У Стамбулі стартував Форум з відбудови України
Олександр Кубраков вже провів зустріч з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом
Сьогодні, 31 січня, у Стамбулі стартував Форум з відбудови України. Міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков вже провів зустріч з представниками уряду Туреччини. Про це повідомив Кубракова у Twitter (X).
Зазначається, що Форум з відбудови України цього разу проходить у Стамбулі.
Віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що вже провів зустріч з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом та міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу.
«Форум сприятиме збільшенню торгового потенціалу наших країн, розширенню логістичних та зовнішньоекономічних зв'язків. У нас спільна мета – Чорне море має стати зоною співпраці, торгівлі та економічного зростання. Важливе залучення приватних інвестицій у відновлення інфраструктури», – зазначив Кубраков.
Міністр додав, що цього року пріоритетами України будуть проєкти, спрямовані на відновлення енергетичної, житлової, критичної та соціальної інфраструктури. «Я вдячний за готовність Туреччини брати активну участь у реалізації проектів з відновлення інфраструктури в Україні, яка була зруйнована чи пошкоджена внаслідок агресії РФ», – наголосив він.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відбудова України відбуватиметься за п’ятьма пріоритетними напрямками – енергетика, гуманітарне розмінування, житло, критична і соціальна інфраструктури.
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