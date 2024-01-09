У Стамбулі невідомий влаштував різанину у мечеті, є поранені

Імам мечеті Фатіх отримав три ножові поранення

У Стамбулі (Туреччина) у мечеті Фатіх чоловік напав із ножем на імама мечеті та ще одного члена громади, поранивши обох.

Про це повідомляє TRT Haber.

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Як повідомляється, чоловіка, який створював проблеми під час молитви в мечеті Фатіха в Стамбулі, вивели з мечеті приватні охоронці. Після молитви підозрюваний увійшов до кімнати імама і заявив, що хоче поговорити з господарем, і поранив ножем члена громади мечеті.

«Імам мечеті Фатіх отримав три ножові поранення в грудну клітку, спину та область горла. Найбільш проблемною травмою виявилася область горла. Частково пошкоджено трахею», – повідомили лікарі.

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Зараз його стан стабільний, загрози життю немає. Іншому чоловікові також було надано медичну допомогу, його стан стабільний.

Нападника затримано. Стамбульська головна прокуратура проводить розслідування інциденту.

Раніше повідомлялося, що у мечеті в місті Шираз, що на півдні Ірану, сталася стрілянина. Щонайменше четверо людей загинули, ще семеро – отримали поранення.