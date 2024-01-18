У Стамбулі через будівництво метро обвалився триповерховий будинок (відео)

Мешканців будинку встигли евакуювати

Житловий будинок впав після обвалу ґрунту в четвер у Стамбулі через будівництво станції метро, ​​мешканців встигли евакуювати. Обвал на дорозі біля будинку стався близько 11.20, а приблизно через півгодини будівля, яка мала серйозні тріщини, не витримала і обвалилася. Про це пише видання Milliyet.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Стався обвал ґрунту, після чого будова впала. Ніхто не постраждав», – заявили у пожежній службі району Умраніє. Вулицю перекрили для руху та вжили значних заходів безпеки.

Момент падіння будівлі у Стамбулі фото: milliyet

У соцмережах публікують відео обвалення двопід'їзної будівлі заввишки три і чотири поверхи. Очевидці також повідомляють, що під землю провалився автомобіль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У заяві губернатора Стамбула йдеться: «Через часткове обвалення на лінії метро Göztepe – Ümraniye 18 січня 2024 року стався обвал триповерхової будівлі, розташованої на вулиці Сейрантепе в районі Умраніє. Під час інциденту вдалось уникнути смертей або поранень, оскільки будівля була порожньою. «Були вжиті необхідні заходи безпеки навколо будівлі».

Як стало відомо пізніше, мешканців будівлі евакуювали приблизно 3 місяці тому і планували знести. Але перукарня, що знаходилась у будівлі продовжувала працювати. На щастя у той момент зала перукарні була порожньою.

Роботи з будівництва нової лінії метро ведуться в районі Умранія в азіатській частині Стамбула. Відкриття нових станцій заплановано на 2025 рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, минулого року у центрі Стамбула впав п'ятиповерховий будинок. В окрузі Бейоглу в європейській частині Стамбула впала занедбана п'ятиповерхова будівля. Про це повідомило турецьке агентство DHA.

Частковий обвал будинку стався близько 6:30 ранку за місцевим часом на вулиці Кемералти в приморському районі Каракей, що в центрі міста. Внаслідок цього шматки бетону впали на дорогу. Після цього вулицю, на якій розташовувався будинок, було перекрито для руху транспорту та пішоходів.

Внаслідок обвалу уламки будівлі впали також на трамвайну колію, а навколо утворилася щільна хмара пилу. Авто, які рухалися в цей час напрямку району Еміньоню, також були вкриті пилом. На щастя ніхто із пішоходів не постраждав. У поліції Стамбуду говорять, що будинок перебував у аварійному стані, і був дуже старим.