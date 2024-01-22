Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
Правоохоронці відзвітували про вилучення великої партії наркотичних речовин
фото: Bursa Hakimiyet

В аеропорту у Туреччині, у одному з вантажів, службові собаки знайшли велику партію наркотиків

Співробітники митної служби вилучили в аеропорту Стамбула 568 кілограмів наркотичних речовин вартістю 68 мільйонів турецьких лір ($2,25 млн). Про це пише видання Bursa Hakimiyet.

Підозрілий вантаж виявили співробітники митниці в аеропорту Стамбула. Пакунок, про який йдеться, обшукали за допомогою спеціально навчених для пошуку наркотиків собак. Під час обшуку у великих вантажних ящиках виявили наркотики, загорнуті в тканину різного кольору.

Наркотики були виявлені у тканині
Наркотики були виявлені у тканині
bursahakimiyet

У заяві Міністерства торгівлі з цього питання йдеться: «Як міністерство ми продовжимо і надалі докладати всіх зусиль для захисту нашої нації і, зокрема, наших дітей від наркотиків».


У липні 2023 року турецькі ЗМІ повідомляли про вилучення 427 кг наркотиків метамфетамінового ряду «з двох вантажних авіаперевезень, які прибули до аеропорту Стамбула для транзиту з Південної Америки до азіатських країн групами митного контролю Міністерства торгівлі».

До слова, відомий російський актор Анатолій Руденко був затриманий співробітниками поліції за зберігання наркотиків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Актора затримали в центрі Москви з пакетиком мефедрону. Руденко почав виправдовуватися, що випадково знайшов пакет на вулиці і подумав, що це отрута для собак. Під час перевірки документів, артист поводився підозріло і сильно нервував.  Пізніше поліція виявила порошок, який Руденко ховав у трусах.

Читайте також: СБУ викрила понад 60 угруповань, які займалися контрабандою наркотиків до Євросоюзу
Теги: Туреччина Стамбул аеропорт наркотики поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція посилить заходи безпеки на Різдво
Поліція посилить заходи безпеки на Різдво
24 грудня, 2023, 23:30
Запроваджене проти Росії нафтове ембарго на сировину працює, але країна Путіна шукає лазівки
Росія обходить нафтове ембарго? Як росіяни трансформували свій ринок
3 сiчня, 14:06
Отруйні «чудовиська» лякають відпочивальників на курортах Туреччини
Отруйні «чудовиська» лякають відпочивальників на курортах Туреччини
10 сiчня, 12:49
В автомобілі перебували 40-річний водій, а також 25-річний пасажир з ознаками алкогольного сп'яніння
У столиці чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині
25 грудня, 2023, 18:29
Правоохоронці хочуть компенсацію за втрачену відпустку та додаткову роботу під час літньої Олімпіади
Французькі поліцейські вийшли на протести через Олімпійські ігри
18 сiчня, 15:44
Російські компанії не можуть здійснювати фінансові операції із Туреччиною
Турецькі банки масово блокують платежі з Росії
17 сiчня, 11:37
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом, але через кілька місяців закрили справу
Підліток з іграшкового пістолета поцілив в око хлопцю. Штрафом розплатиться матір порушника
7 сiчня, 13:00
У Стамбулі через будівництво метро обвалився триповерховий будинок (відео)
У Стамбулі через будівництво метро обвалився триповерховий будинок (відео)
18 сiчня, 15:40
Мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей намагаласи завадити журналісту Ніколову у виконанні професійних обов’язків
Правоохоронці встановили осіб, які ломилися в дім журналіста Ніколова
Вчора, 09:48

Соціум

Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Чи буде Чехія відправляти додому українських чоловіків: відповідь МЗС країни
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
Безпілотники СБУ на кілька тижнів вибили із роботи паливний комплекс в Усть-Лузі – Reuters
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Зсув ґрунту у Китаї: понад 40 людей опинилися під землею
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб
Скільки терористів ХАМАСу ліквідував Ізраїль: оцінка американських спецслужб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8301
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7533
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua