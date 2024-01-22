В аеропорту Стамбула правоохоронці виявили майже 600 кг наркотиків

В аеропорту у Туреччині, у одному з вантажів, службові собаки знайшли велику партію наркотиків





Співробітники митної служби вилучили в аеропорту Стамбула 568 кілограмів наркотичних речовин вартістю 68 мільйонів турецьких лір ($2,25 млн). Про це пише видання Bursa Hakimiyet.

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Підозрілий вантаж виявили співробітники митниці в аеропорту Стамбула. Пакунок, про який йдеться, обшукали за допомогою спеціально навчених для пошуку наркотиків собак. Під час обшуку у великих вантажних ящиках виявили наркотики, загорнуті в тканину різного кольору.

Наркотики були виявлені у тканині bursahakimiyet

У заяві Міністерства торгівлі з цього питання йдеться: «Як міністерство ми продовжимо і надалі докладати всіх зусиль для захисту нашої нації і, зокрема, наших дітей від наркотиків».

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Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.



Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak… pic.twitter.com/IvmOrLhg1A — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 21, 2024



У липні 2023 року турецькі ЗМІ повідомляли про вилучення 427 кг наркотиків метамфетамінового ряду «з двох вантажних авіаперевезень, які прибули до аеропорту Стамбула для транзиту з Південної Америки до азіатських країн групами митного контролю Міністерства торгівлі».

До слова, відомий російський актор Анатолій Руденко був затриманий співробітниками поліції за зберігання наркотиків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Актора затримали в центрі Москви з пакетиком мефедрону. Руденко почав виправдовуватися, що випадково знайшов пакет на вулиці і подумав, що це отрута для собак. Під час перевірки документів, артист поводився підозріло і сильно нервував. Пізніше поліція виявила порошок, який Руденко ховав у трусах.