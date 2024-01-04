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Туреччина затримала 34 осіб, які шпигували на користь Ізраїлю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччина затримала 34 осіб, які шпигували на користь Ізраїлю
У 34 підозрюваних у шпигунстві на користь Ізраїлю почали брати свідчення
фото: Anadolu

Туреччина провела масштабну операцію з протидії ізраїльській розвідці 

Турецька влада заявляє про затримання 34 осіб за підозрою в шпигунській діяльності на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад. Про це пише турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на джерела в органах безпеки.

Арешти відбулися після розслідування, яке проводило Бюро з розслідування тероризму та організованої злочинності прокуратури Стамбула. Спільна операція за координації Міністерства транспорту та Управління розвідки Туреччини та  Бюро з розслідування тероризму та організованих злочинів Головної прокуратури Стамбула отримала назву «Кріт». Anadolu зазначає, що це четверта подібна операція проти ізраїльської розвідки з 2021 року.

Підозрювані, як стверджується, брали участь у таких видах діяльності, як розвідка, спостереження, напади і викрадення людей в інтересах Моссаду. Також було виявлено, що представники Моссаду, які спілкувалися з підозрюваними через соціальні мережі, мали доступ до інформації деяких людей.

Як пише видання, після оцінки того, що дана діяльність може входити до сфери «міжнародного шпигунства», було вжито заходів для арешту 34 підозрюваних.  Пройшли обшуки за 57 адресами в 15 районах Стамбула та міст Анкара, Коджаелі, Хатай, Мерсін, Ізмір, Ван і Діярбакир. 

Під час обшуків було вилучено 143 тис. 830 євро, 23 тис. 680 доларів, різні суми готівки з різних країн, неліцензійний пістолет, велику кількість патронів та цифрові матеріали. Наразі тривають пошукові операції щодо решти 12 підозрюваних.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території. Також у дослідженні, проведеному Управлінням Массачусетського технологічного інституту та Управлінням розвідувального відділення в рамках діяльності Управління антитерористичного відділення Стамбула, було отримано інформацію про те, що Служба зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссад має на меті здійснювати такі дії, як розвідка, переслідування, напад і викрадення іноземних громадян, які проживали в Туреччині з гуманітарних причин.

Відповідні повідомлення були передані після появи у ЗМІ запису розмови глави Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також в Лівані, Туреччині та Катарі. Відомо, що деякі з лідерів ХАМАС регулярно відвідують Стамбул і зупиняються там.

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Теги: Туреччина розвідка Стамбул Анкара розслідування ХАМАС

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