Туреччина затримала 34 осіб, які шпигували на користь Ізраїлю

Туреччина провела масштабну операцію з протидії ізраїльській розвідці

Турецька влада заявляє про затримання 34 осіб за підозрою в шпигунській діяльності на користь ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад. Про це пише турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на джерела в органах безпеки.

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Арешти відбулися після розслідування, яке проводило Бюро з розслідування тероризму та організованої злочинності прокуратури Стамбула. Спільна операція за координації Міністерства транспорту та Управління розвідки Туреччини та Бюро з розслідування тероризму та організованих злочинів Головної прокуратури Стамбула отримала назву «Кріт». Anadolu зазначає, що це четверта подібна операція проти ізраїльської розвідки з 2021 року.

Підозрювані, як стверджується, брали участь у таких видах діяльності, як розвідка, спостереження, напади і викрадення людей в інтересах Моссаду. Також було виявлено, що представники Моссаду, які спілкувалися з підозрюваними через соціальні мережі, мали доступ до інформації деяких людей.

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• 34 kişi gözaltına alındı

• Çalışma yöntemleri deşifre edildi

• İsrail istihbarat servisine yönelik 4'üncü operasyon oldu



İstanbul merkezli 8 ilde MİT ve Emniyetin ortak düzenlediği Köstebek operasyonunun detayları ortaya çıktı https://t.co/cIWEjCrSv9 pic.twitter.com/xtggO9OJpM — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 2, 2024

Як пише видання, після оцінки того, що дана діяльність може входити до сфери «міжнародного шпигунства», було вжито заходів для арешту 34 підозрюваних. Пройшли обшуки за 57 адресами в 15 районах Стамбула та міст Анкара, Коджаелі, Хатай, Мерсін, Ізмір, Ван і Діярбакир.

Під час обшуків було вилучено 143 тис. 830 євро, 23 тис. 680 доларів, різні суми готівки з різних країн, неліцензійний пістолет, велику кількість патронів та цифрові матеріали. Наразі тривають пошукові операції щодо решти 12 підозрюваних.

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Нагадаємо, на початку грудня Туреччина застерегла розвідку Ізраїлю не намагатися вбивати членів терористичного угруповання ХАМАС на її території. Також у дослідженні, проведеному Управлінням Массачусетського технологічного інституту та Управлінням розвідувального відділення в рамках діяльності Управління антитерористичного відділення Стамбула, було отримано інформацію про те, що Служба зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссад має на меті здійснювати такі дії, як розвідка, переслідування, напад і викрадення іноземних громадян, які проживали в Туреччині з гуманітарних причин.

Відповідні повідомлення були передані після появи у ЗМІ запису розмови глави Загальної служби безпеки Ізраїлю (Шабак або Шин-Бет) Ронена Бара, під час якої він повідомив про плани вбити лідерів ХАМАС на палестинських територіях, а також в Лівані, Туреччині та Катарі. Відомо, що деякі з лідерів ХАМАС регулярно відвідують Стамбул і зупиняються там.