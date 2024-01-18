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Українці почали масово виїздити із Туреччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці почали масово виїздити із Туреччини
Найбільше українців проживає у турецькому Стамбулі
фото із відкритих джерел

З Туреччина за останній рік виїхало понад 10 тисяч українців, які мали посвідки на тривале перебування у країні

За даними Управління управління імміграції МВС Туреччини станом на 31 грудня 2023 року кількість іноземців у Туреччині з посвідкою на проживання становила 1,1 млн осіб. При цьому у 2023 році кількість українців, які перебували в Туреччині на основі дозволу на проживання, зменшилася на понад 10 тис. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

«За період з 19 січня до 31 грудня 2023 року кількість громадян України зменшилася із 47 236 до 36 982 осіб», – повідомили в міграційній службі.

Українці посідають 10-те місце громадян іноземного походження, що мають дозвіл на проживання в Туреччині. На першому місці – громадяни Туркменістану (109 039), другому – Росії (100 847), третьому – Іраку (91 177), далі – Сирії, Ірану, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Афганістану та України.

У Туреччині іноземці обирають для проживання такі міста: 

  • Стамбул – 556,5 тис. осіб;
  • Анталія – 117 тис. осіб;
  • Анкара – 70 тис. осіб;
  • Бурса – 51,5 тис. осіб;
  • Мерсін – 43,9 тис. осіб;
  • Ізмір – 25,5 тис. осіб;
  • Мугла – 20,4 тис. осіб.

«Кількість іноземців з посвідкою на проживання в Анталії, які отримали активно приїздили до правінції через пандемію та та війну між Росією та Україною, зменшилася на 40 тисяч», – зазначає видання. 

Як пише видання, кількість іноземців, які проживають у Туреччині з посвідкою на проживання, склала 1,1 млн осіб. Цей показник,  у 2022 році становив 1,35 млн. Тобто кількість бажаючих проживати у Туреччині знизилась на понад 200 тис осіб. Цікаво, що кількість громадян Росії у Туреччині зменшилася з 154 тис.  до 100,8 тис. осіб лише за один рік.

До слова, турецькі банки масово блокують платежі з Росії. Туреччина боїться нових санкцій за допомогу Росії, тож поступово обмежує платежі від країни-агресора. Російські компанії зіткнулися з проблемами в роботі з Туреччиною, яка стала одним із найбільших хабів щодо обходу санкцій і майже вдвічі збільшила постачання в РФ товарів – від фруктів та електроніки до одягу та автокомпонентів.

З початку січня 2024 року турецькі банки блокують платежі з Росії, пише Ekonomim із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією. За їхніми словами, потоки платежів за торговельні операції практично зупинилися, причому під удар потрапила торгівля в національних валютах: турецькі банки не беруть із Росії ні ліри, ні рублі.

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Теги: Туреччина Стамбул іноземці українці Анкара житло

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