Стрілянина у церкві у Стамбулі: правоохоронці назвали винних

Терористи, які вбили громадянина Туреччини у церкві, є членами угруповання «Ісламська держава»

У Туреччині затримали двох головних підозрюваних у недільному нападі на католицьку церкву в Стамбулі, внаслідок якого загинула одна людина. Про це пише видання Hurriyet.

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За словами глави МВС Туреччини Алі Єрлікая, обидва затримані – іноземці. Один із них – громадянин Таджикистану, інший – Росії. Обидва пов'язані із угропованням «Ісламська держава» ( ІДІЛ), яке згодом і взяло на себе відповідальність за атаку. Загалом у ході рейдів було затримано 47 осіб, частина із них і досі перебувають під вартою.

Атаки зазнала церква Святої Марії в районі Сарієр. Двоє озброєних людей у ​​масках увірвалися до будівлі під час молитви та відкрили стрілянину. Повідомляється, що більшість парафіян храму складають італійці, які живуть у Стамбулі.

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Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая зробив заяву для преси в департаменті поліції провінції Стамбул щодо того, як саме знайшли нападників: «У збройному нападі, здійсненому двома особами в масках під час недільної служби у церкві Санта-Марія Сарієр був убитий громадянин Туреччини на ім’я Тунджер Джихан... Після жахливого нападу поліція Стамбула розпочала дуже швидке та всебічне розслідування. Наші сили поліції провели рейди по 30 різних адресах протягом дня, і наразі 47 осіб було затримано. Таким чином стамбульська поліція затрималп обох підозрюваних у вбивстві менш ніж через 12 годин після інциденту».

Щодо ІДІЛ, то починаючи з 1 червня 2023 року правоохоронці у Туреччині провели понад 1046 операцій з пошуку терористів. «Також хотів би констатувати, що 2086 осіб було затримано, 529 із них потрапили до в'язниці і 404 уже отримали вирок суду», – сказав Алі Єрлікая.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган одразу після нападу терористів висловив сподівання, що найближчим часом підозрюваних буде спіймано.

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Президент Туреччини поговорив телефоном із представниками церкви про напад на італійську церкву Санта-Марія в Сариєрі. Висловлюючи співчуття всій громаді, Ердоган сказав: «Вживаються необхідні кроки, щоб якомога швидше покарати злочинців. На жаль, такі вбивці з’являються всюди. І, звичайно, такі вбивці змушують справді невинних людей платити таку ціну. Управління поліції мобілізоване, – сказав він.

Цікаво, що Казим Айдемір, який є дядьком загиблого під час нападу чоловіка, стверджує що той став просто невинною жертвою: «Він ні до кого не мав ворожості. Я отримав новини по телефону і негайно приїхав до місця подій. Він не причетний до чогось поганого і взагалі не пов'язаний із політикою чи терористами. Він просто приїхав туди в гості і був вбитий випадково».

Нагадаємо, вчора, 28 січня, невідомі озброєні чоловіки увірвалися до католицької церкви в районі Сар'єр у Стамбулі. Внаслідок нападу загинула людина. Напад стався під час служби. Двоє чоловіків у масках увірвалися до храму та відкрили вогонь. Зловмисники втекли з місця трагедії. Турецькі правоохоронці розпочали розслідування та розшукують нападників.