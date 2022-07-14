Медіагрупа Ахметова подала заяву до Нацради про анулювання ліцензії

Нацрада має розглянути заяву впродовж 15 днів

Медіа група Україна Ріната Ахметова подала до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення заяву щодо анулювання ліцензії телеканалів. Про це повідомив перший заступник голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в коментарі «Суспільному».

Нацрада має розглянути заяву впродовж 15 днів.

«Так. Заява на анулювання ліцензії надійшла. За законом упродовж 15 діб комісія має ухвалити рішення. Наступне засідання анонсоване на 21 липня, це четвер. Зараз формується порядок денний цього засідання», – зазначив він.

Раніше голова Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла, що коли Нацрада отримає заяву, "якщо це воля власника віддати ліцензії – і ті частоти залишаться в розпорядженні Національної ради (з питань ТБ і радіомовлення – ред.)».

«Відповідно вони можуть бути передані на конкурс, щоб хто забажав – взяв участь в конкурсі і почав там (на цих частотах) мовити. Але конкурс під час воєнних дій не проводиться. Таким чином можна думати, що власник вирішив не вкладатись зараз у медіабізнес, якщо це можна назвати бізнесом сьогодні...», – сказала Герасим'юк.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.