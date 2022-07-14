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    Наука та освіта

    Якими мають бути укриття у школах: освітній омбудсмен озвучив вимоги

    ДСНС дала рекомендації щодо обладнання підвальних приміщень у школах - Якими мають бути укриття у школах: освітній омбудсмен озвучив вимоги
    ДСНС дала рекомендації щодо обладнання підвальних приміщень у школах
    фото: eo.gov.ua

    Обладнання укриттів має забезпечувати можливість перебування в них людей впродовж 48 годин

    Перед початком нового навчального року в умовах війни в Україні триває перевірка закладів освіти на наявність укриттів. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, які є вимоги до облаштування укриття у підвальних приміщень шкіл.

    Те, чи відповідає таке приміщення мінімальним вимогам забезпечення безпеки, вирішує спеціальна комісія. Від її оцінки буде залежати, чи розпочнеться очне навчання в конкретному освітньому закладі.

    «Обладнання найпростіших укриттів повинне забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше 48 годин», – наголошує омбудсмен.

    Найпростіші укриття мають бути забезпечені:

    • місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;
    • ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
    • контейнерами для зберігання харчових продуктів;
    • виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);
    • резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);
    • первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
    • засобами надання медичної допомоги;
    • засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
    • шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

    Крім того, найпростіші укриття варто забезпечити додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем, які відповідають нормам, установленим для захисних споруд.

    Державна служба з надзвичайних ситуацій та Інститут державного управління і наукових досліджень із цивільного захисту визначили наступні кроки для підготовки підвалів до їх використання як укриття:

    • прибрати приміщення від сміття;
    • винести непотрібні та зайві речі;
    • укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;
    • демонтувати тимчасові перегородки;
    • звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;
    • укріпити вхідні двері;
    • укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;
    • перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;
    • створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків;
    • облаштувати вентиляційні отвори;
    • облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води у ємностях;
    • облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під’єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, що щільно закриваються;
    • встановити лавки, лежаки;
    • створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах.

    Нагадаємо, раніше Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у закладах освіти, де таких не укриттів немає. Влада хоче привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках.

    Також повідомлялося, що у черкаському садочку освітяни самотужки намагалися винести з підвального приміщення тонну землі, а в Ніжині, що на Чернігівщині, поглибили підвал із 70 см до двох метрів.

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    Теги: війна укриття навчання Україна освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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    Якими мають бути укриття у школах: освітній омбудсмен озвучив вимоги