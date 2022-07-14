Якими мають бути укриття у школах: освітній омбудсмен озвучив вимоги
Обладнання укриттів має забезпечувати можливість перебування в них людей впродовж 48 годин
Перед початком нового навчального року в умовах війни в Україні триває перевірка закладів освіти на наявність укриттів. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, які є вимоги до облаштування укриття у підвальних приміщень шкіл.
Те, чи відповідає таке приміщення мінімальним вимогам забезпечення безпеки, вирішує спеціальна комісія. Від її оцінки буде залежати, чи розпочнеться очне навчання в конкретному освітньому закладі.
«Обладнання найпростіших укриттів повинне забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше 48 годин», – наголошує омбудсмен.
Найпростіші укриття мають бути забезпечені:
- місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;
- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
- контейнерами для зберігання харчових продуктів;
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);
- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);
- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
- засобами надання медичної допомоги;
- засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).
Крім того, найпростіші укриття варто забезпечити додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем, які відповідають нормам, установленим для захисних споруд.
Державна служба з надзвичайних ситуацій та Інститут державного управління і наукових досліджень із цивільного захисту визначили наступні кроки для підготовки підвалів до їх використання як укриття:
- прибрати приміщення від сміття;
- винести непотрібні та зайві речі;
- укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;
- демонтувати тимчасові перегородки;
- звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;
- укріпити вхідні двері;
- укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;
- перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;
- створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків;
- облаштувати вентиляційні отвори;
- облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води у ємностях;
- облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під’єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, що щільно закриваються;
- встановити лавки, лежаки;
- створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах.
Нагадаємо, раніше Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у закладах освіти, де таких не укриттів немає. Влада хоче привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках.
Також повідомлялося, що у черкаському садочку освітяни самотужки намагалися винести з підвального приміщення тонну землі, а в Ніжині, що на Чернігівщині, поглибили підвал із 70 см до двох метрів.