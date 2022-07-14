Якими мають бути укриття у школах: освітній омбудсмен озвучив вимоги

Обладнання укриттів має забезпечувати можливість перебування в них людей впродовж 48 годин

Перед початком нового навчального року в умовах війни в Україні триває перевірка закладів освіти на наявність укриттів. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, які є вимоги до облаштування укриття у підвальних приміщень шкіл.

Те, чи відповідає таке приміщення мінімальним вимогам забезпечення безпеки, вирішує спеціальна комісія. Від її оцінки буде залежати, чи розпочнеться очне навчання в конкретному освітньому закладі.

«Обладнання найпростіших укриттів повинне забезпечувати можливість безперервного перебування в них людини впродовж не менше 48 годин», – наголошує омбудсмен.

Найпростіші укриття мають бути забезпечені:

місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;

ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання харчових продуктів;

виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

Крім того, найпростіші укриття варто забезпечити додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем, які відповідають нормам, установленим для захисних споруд.

Державна служба з надзвичайних ситуацій та Інститут державного управління і наукових досліджень із цивільного захисту визначили наступні кроки для підготовки підвалів до їх використання як укриття:

прибрати приміщення від сміття;

винести непотрібні та зайві речі;

укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

демонтувати тимчасові перегородки;

звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;

укріпити вхідні двері;

укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;

створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків;

облаштувати вентиляційні отвори;

облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення або створити запаси води у ємностях;

облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під’єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, що щільно закриваються;

встановити лавки, лежаки;

створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах.

Нагадаємо, раніше Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування укриттів у закладах освіти, де таких не укриттів немає. Влада хоче привести до ладу – відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами – укриття в комунальних школах та садочках.

Також повідомлялося, що у черкаському садочку освітяни самотужки намагалися винести з підвального приміщення тонну землі, а в Ніжині, що на Чернігівщині, поглибили підвал із 70 см до двох метрів.