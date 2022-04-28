Угорщина вчергове поклялася у вірності Путіну

МЗС Угорщини підтвердило: країна готова платити за російський газ та нафту в рублях

Будапешт продовжує виконувати усі забаганки Москви

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив телеканалу CNN, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ.

Він заявив, що з Росії надходить 85% газу та 65% нафти.

Сійярто додав, що Угорщина не має жодних альтернативних джерел або маршрутів, які б дозволили їм припинити імпорт російських енергоносіїв у найближчі кілька років.

Нагадаємо, раніше Угорщина ще раз присягнула Путіну. Угорщина не підтримає санкції ЄС проти нафти та газу із РФ, зазначив Сіярто.

Раніше Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн».

Як заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, Росія не зможе вимагати від Європи оплату за газ в рублях.

Згодом стало відомо, що Азербайджан не збирається платити за газ Росії рублями. Крім того, Євросоюз і Велика сімка відмовилися платити за газ в рублях.

Напередодні Фінляндія відмовилася платити Росії за газ у рублях.

До слова, російський «Газпром» поінформував болгарську газову компанію Bulgargaz про припинення постачання газу з 27 квітня.

Раніше польська газова держкомпанія PGNiG відмовилася оплачувати постачання російського газу в рублях. Про це йдеться в заяві компанії. Після цього компанія PGNiG отримала повідомлення від російського ТОВ «Газпром експорт», що 27 квітня з 09:00 за московським часом постачання російського природного газу буде повністю зупинено.

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