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    Думки вголос

    Удар по Вінниці, як ознака все більшого божевілля Путіна

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Російські загарбники вдарили по центру Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні - Удар по Вінниці, як ознака все більшого божевілля Путіна
    Російські загарбники вдарили по центру Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні
    фото: ДСНС

    Росія не вміє програвати. В такій ситуації вона намагається всіх знищити

    У маніяка вкотре зірвало дах. Тепер – Вінниця. Ракети – в об'єкти цивільної інфраструктури. 12 людей загинули (серед них немовля), понад 30 отримали поранення.

    Знаєте, в якийсь момент все прийшло до того, що між сильною Росією та слабкою Росією різниці немає.

    Вони однаково реагують як на своє посилення, так і на своє ослаблення. Агресією. Є гроші – готуються до війни. Зазнають поразок – намагаються знищити всіх.

    Тобто що так, що так – несуть світові руйнування.

    Це означає – проблема невиліковна (якщо лікувати виключно ослабленням). Вона полягає в тому, як бачить себе держава загалом, а не лише одна людина. Держава-терорист.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна путін Вінниця Україна злочини проти людяності окупація #stoprussia
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    Удар по Вінниці, як ознака все більшого божевілля Путіна