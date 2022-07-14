Удар по Вінниці, як ознака все більшого божевілля Путіна

Російські загарбники вдарили по центру Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні

Російські загарбники вдарили по центру Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні

Росія не вміє програвати. В такій ситуації вона намагається всіх знищити

У маніяка вкотре зірвало дах. Тепер – Вінниця. Ракети – в об'єкти цивільної інфраструктури. 12 людей загинули (серед них немовля), понад 30 отримали поранення.

Знаєте, в якийсь момент все прийшло до того, що між сильною Росією та слабкою Росією різниці немає.

Вони однаково реагують як на своє посилення, так і на своє ослаблення. Агресією. Є гроші – готуються до війни. Зазнають поразок – намагаються знищити всіх.

Тобто що так, що так – несуть світові руйнування.

Це означає – проблема невиліковна (якщо лікувати виключно ослабленням). Вона полягає в тому, як бачить себе держава загалом, а не лише одна людина. Держава-терорист.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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