Угорщина запроваджує надзвичайну ситуацію в енергетиці

Уряд країни ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності із серпня

Уряд Угорщини оголосив про запровадження надзвичайного стану в енергетиці з серпня. Про це повідомляє HVG.

Підставою для цього стала енергетична криза, яка спостерігається у значній частині Європи.

Відповідне рішення ухвалив уряд Угорщини за підсумками наради міністрів. Про це сказав глава канцелярії прем'єра Гергелі Гуляса під час брифінгу.

За словами Гуляса, стало зрозуміло, що для опалювального сезону в Європі не вистачить природного газу, тому уряд ухвалив план із семи пунктів, який набуде чинності із серпня. За його словами, угорські газові сховища заповнені на 44%, чого вистачить на чверть року.

Метою надзвичайної ситуації, за його словами, є «підготовка до енергетичної кризи, зміцнення енергетичної безпеки та захист від зменшення комунальних послуг на тлі подальшого зростання цін на енергоносії».

Керівник адміністрації угорського прем'єра не виключив, що уряд готується до можливих аварійних відключень. Це може статися, коли газ повністю припиниться, але поки про це не варто говорити, вважає Гуляс.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині великі мережі автозаправних станцій (АЗС) вводять ліміт на покупку пального для водіїв легкових автомобілів. На заправках, що належать угорській MOL (MOLB.BU) і австрійській OMV (OMVV.VI), продаватимуть не більше 50 літрів палива в день.

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що його країна використовуватиме запроваджену Росією схему платежів за російські нафту та газ. Він заявив, що з Росії надходить 85% газу та 65% нафти.