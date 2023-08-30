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Україна має постійно доводити свою цінність для союзників – посол Британії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна має постійно доводити свою цінність для союзників – посол Британії
Сіммонс заявила, що Києву треба постійно доводити, що він є цінним партнером для союзників
фото з відкритих джерел

Пані посол Великої Британії в Україні вважає, що не варто говорити про Захід як про єдиний організм

Пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Києву треба постійно доводити, що він є цінним партнером. Про це вона повідомила в інтерв'ю ВВС.

За словами Сіммонс, не варто говорити про Захід як про єдиний організм, а тому варто говорити про групи країн – G7, НАТО тощо.

«І одна з речей, яку доводиться робити Україні, – це знову і знову доводити, що вона є цінним партнером для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям складно зрозуміти, чому Україні потрібно постійно показувати світові, що саме це і треба робити», – сказала дипломатка.

Пані посол наголосила, що може зрозуміти українців емоційно, але необхідно дивитися на ситуації очима іноземних урядів, які передають гроші та озброєння.

«Там немає місця для емоційних розмов. Це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова. І в ній має йтися не лише про боротьбу, а й про відданість України своїм інститутам, справедливості, прозорості. Як би важко не було це чути», – резюмувала Сіммонс.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО.

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Теги: посол Велика Британія НАТО Україна

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