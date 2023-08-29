Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков

Міністр також подякував потужній команді своїх заступників, яка дозволяє йому вирішувати «багатогранні завдання, по яких немає досвіду»

«Тінь над Росією, яку створюють наші дрони, все темніша»

Зараз в експлуатацію введено близько 30 моделей українських дронів різних типів, у тому числі – 10 моделей FPV-дронів. При цьому виробництво вітчизняних безпілотників збільшилось у 100 разів, повідомив у колонці на сайті Інтерфакс-Україна міністр оборони України Олексій Резніков.

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«Ту зброю, яку нам ніколи не передадуть, ми зробимо самі. Або знайдемо спосіб діяти асиметрично. Особливе місце – у роботизованих платформ», – зазначив урядовець.

Він підкреслив, що ситуація із дронами швидко змінюється на краще, і хоча їх все ще не вистачає, «тінь над Росією, яку створюють наші дрони, все темніша».

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Україна, пише Резніков, має унікальний досвід. «Це застосування дронів у небі, на воді, на землі проти високотехнологічної армії. Ми розраховуємо, що з часом на цьому досвіді буде створено центр експертизи НАТО у сфері застосування роботизованих платформ», – висловлює сподівання міністр.

Подібний технологічний прорив став можливим завдяки тому, що ще рік тому було ухвалене рішення Кабміну, котре вплинуло на введення в експлуатацію нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Завдяки цьому термін потрапляння нових зразків до війська скоротився з 2 років до 3-5 тижнів.

«Рік тому ми посадили зернятка. Осінь-зима мають стати сезоном врожаю вітчизняних дронів. До наступної весни дозріють західні літаки», – прогнозує Резінков.

Міністр також подякував потужній команді своїх заступників, яка дозволяє йому вирішувати «багатогранні завдання, по яких немає досвіду». Окремо він згадав свого колишнього заступника Вячеслава Шаповалова.

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Олексій Резніков висловив надію, що по цій справі будуть з’ясовані усі обставини «з твердим дотримання принципу презумпції невинуватості». Як підкреслив міністр, Шаповалов «зробив величезний обсяг роботи у найскладніший час».