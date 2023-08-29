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Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Осінь-зима мають стати сезоном врожаю українських дронів – Резніков
Міністр також подякував потужній команді своїх заступників, яка дозволяє йому вирішувати «багатогранні завдання, по яких немає досвіду»
фото з відкритих джерел

«Тінь над Росією, яку створюють наші дрони, все темніша»

Зараз в експлуатацію введено близько 30 моделей українських дронів різних типів, у тому числі – 10 моделей FPV-дронів. При цьому виробництво вітчизняних безпілотників збільшилось у 100 разів, повідомив у колонці на сайті Інтерфакс-Україна міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ту зброю, яку нам ніколи не передадуть, ми зробимо самі. Або знайдемо спосіб діяти асиметрично. Особливе місце – у роботизованих платформ», – зазначив урядовець.

Він підкреслив, що ситуація із дронами швидко змінюється на краще, і хоча їх все ще не вистачає, «тінь над Росією, яку створюють наші дрони, все темніша».

Україна, пише Резніков, має унікальний досвід. «Це застосування дронів у небі, на воді, на землі проти високотехнологічної армії. Ми розраховуємо, що з часом на цьому досвіді буде створено центр експертизи НАТО у сфері застосування роботизованих платформ», – висловлює сподівання міністр.

Подібний технологічний прорив став можливим завдяки тому, що ще рік тому було ухвалене рішення Кабміну, котре вплинуло на введення в експлуатацію нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Завдяки цьому термін потрапляння нових зразків до війська скоротився з 2 років до 3-5 тижнів.

«Рік тому ми посадили зернятка. Осінь-зима мають стати сезоном врожаю вітчизняних дронів. До наступної весни дозріють західні літаки», – прогнозує Резінков.

Міністр також подякував потужній команді своїх заступників, яка дозволяє йому вирішувати «багатогранні завдання, по яких немає досвіду». Окремо він згадав свого колишнього заступника Вячеслава Шаповалова.

Олексій Резніков висловив надію, що по цій справі будуть з’ясовані усі обставини «з твердим дотримання принципу презумпції невинуватості». Як підкреслив міністр, Шаповалов «зробив величезний обсяг роботи у найскладніший час».

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Теги: міністр Міноборони Україна Олексій Резніков безпілотник

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