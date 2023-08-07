Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру

До кінця року Україна вироблятиме 155-мм боєприпаси, також триває виробництво 152-мм та 122-мм снарядів

Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО. Про це розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв'ю The Wall Street Journal.

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Зазначається, що рекордні результати виробництва боєприпасів у липні свідчать не про те, наскільки багато виробляє Україна зараз, а про те, як мало вона випускала раніше. За словами Камишіна, для виробництва, яке задовольнить потреби нашої країни, потрібні роки.

Міністр розповів, що до кінця року наша країна вироблятиме 155-мм боєприпаси, також триває виробництво 152-мм та 122-мм снарядів.

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Крім того, повідомляється, що оборонна промисловість України може стати двигуном відновлення економіки нашої країни.

Нагадаємо, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.