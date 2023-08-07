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Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Для виробництва снарядів, яке задовольнить потреби України, потрібні роки
фото ілюстративне

До кінця року Україна вироблятиме 155-мм боєприпаси, також триває виробництво 152-мм та 122-мм снарядів

Україна розраховує вже до кінця 2023 року розпочати виробництво 155-мм артилерійських снарядів стандарту НАТО. Про це розповів міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін  в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Зазначається, що рекордні результати виробництва боєприпасів у липні свідчать не про те, наскільки багато виробляє Україна зараз, а про те, як мало вона випускала раніше. За словами Камишіна, для виробництва, яке задовольнить потреби нашої країни, потрібні роки.

Міністр розповів, що до кінця року наша країна вироблятиме 155-мм боєприпаси, також триває виробництво 152-мм та 122-мм снарядів.

Крім того, повідомляється, що оборонна промисловість України може стати двигуном відновлення економіки нашої країни.

Нагадаємо, триває 530-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 50 бойових зіткнень. Протягом минулої доби ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Україна НАТО війна

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