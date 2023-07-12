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«Ми не Amazon». Британія хоче більше вдячності від України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Ми не Amazon». Британія хоче більше вдячності від України
Бен Воллес, міністр оборони Великої Британії
фото з відкритих джерел

Воллес образився на критику Зеленського щодо відсутності запрошення та чітких термінів вступу до НАТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за вже надану зброю, коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО. Про це передає The Guardian.

«Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи подяки. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів озброєнь, а повторні вимоги Заходу можуть призвести до відторгнення деяких ключових електоратів», – сказав він.

Міністр оборони Великої Британії нагадав, як минулого року приїжджав до України, щоб отримати перелік необхідної зброї.

«Знаєте, ми не Amazon (найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет – «Главоком»). Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб одержати список», – заявив Воллес.

Водночас міністр заявив, що розуміє, що фінальна угода саміту «стала гарною для України».

Нагадаємо, триває 504-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

Теги: Велика Британія війна Україна

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