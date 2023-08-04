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Історичний прорив: Кулеба про важливість рішення Китаю їхати на саміт в Саудівську Аравію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Історичний прорив: Кулеба про важливість рішення Китаю їхати на саміт в Саудівську Аравію
Кулеба наголосив наважливості розмови президента України Володимира Зеленського та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана
фото з відкритих джерел

Дмитро Кулеба: «Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога»

Участь Китайської делегації у саміті щодо української формули миру в Джидді – це історична перемога. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ми хочемо, щоб Китай узяв участь у саміті Формули миру. Новина про те, що Китай делегує Лі Хуейя в Джидду – це суперпрорив», – сказав Кулеба в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Міністр наголосив, що важливу роль у цьому рішенні відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

«Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога», - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що делегація Китаю прибуде у Джидді (Саудівська Аравія), для участі у мирному саміті щодо України.

Як повідомлялося, Саудівська Аравія розглядає глобальне зібрання в Джидді цими вихідними як шанс заявити про себе як про мирного посередника у війні в Україні. Зокрема Саудівська Аравія проінформує Росію про підсумки переговорів щодо України, адже країну-агресора на саміт не запросили. 

Мета саміту полягає в тому, щоб зібрати країни «глобального півдня», такі як Індія, Бразилія та Південна Африка, а також країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати та Канаду, щоб об’єднати зусилля навколо України для досягнення мирного плану. Зустріч у Джидді на цих вихідних – продовження подібної зустрічі в Копенгагені в червні.

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Теги: саміт Китай Саудівська Аравія Україна Дмитро Кулеба перемога Сі Цзіньпін

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Політика

Історичний прорив: Кулеба про важливість рішення Китаю їхати на саміт в Саудівську Аравію
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