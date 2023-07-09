Глава МЗС Франції Катрін Колонна: Україна сьогодні ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше

«На саміті у Вільнюсі ми повинні надіслати потужний політичний сигнал»

В Україні добре пам’ятають саміт НАТО у Бухаресті 2008 року. Він закінчився відмовою надати нам План дій щодо членства в Альянсі. Тоді рішення заблокували президент Франції Ніколя Саркозі і німецький канцлер Ангела Меркель.

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До недавнього часу спроби нинішнього президента Франції Еммануеля Макрона побудувати спільну архітектуру безпеки з Росією після окупації Криму у 2014 році, також викликали бурхливу реакцію України. Останнім часом позиція Франції зазнала великої трансформації. Ця країна почала постачати Україні артилерійські озброєння, потім – броньовані машини включно з легкими танками AMX-10RC, рік тому пролобіювала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Також ведуться розмови про можливість навчання українських пілотів на французьких літаках Rafale.

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня за сприяння посольства Франції в Україні, «Главком» вдалося поставити ключові запитання міністру закордонних справ Французької Республіки Катрін Колонні.

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У Вільнюсі стартує саміт НАТО, в Україні є великі очікування щодо приєднання до Альянсу, хотілося б почути від вас, якою є позиція Парижа щодо швидкого вступу України до НАТО? Якщо цього не станеться, то через які перешкоди?

Україна буде в центрі уваги Вільнюського саміту. У той час, коли українці ведуть контрнаступ на місцях з відвагою та рішучістю, які викликають захоплення, ми повинні надіслати потужний політичний сигнал про те, що підтримка країн-членів НАТО є довгостроковою. Це подвійне завдання: у короткостроковій перспективі ми повинні забезпечити, щоб Україна мала необхідні засоби для забезпечення своєї самооборони. І в більш довгостроковій перспективі ми хочемо зміцнити український потенціал достатнім чином, щоб унеможливити нову агресію з боку Росії.

Таким чином, значна частина обговорень, які ми проведемо з нашими партнерами у Вільнюсі, буде присвячена наданню змісту перспективі членства України у НАТО, яка була визнана ще у 2008 році. Відповідно до рішень, прийнятих на Мадридському саміті у липні минулого року, ми зробимо ще міцнішим партнерство між НАТО та Україною, яке, слід пам’ятати, є одним із найпередовіших на сьогодні. Наша мета є чіткою: досягти конкретного прогресу у взаємосумісності України з НАТО і надати відчутну підтримку в її євроатлантичній інтеграції.

Україна сьогодні ближче до НАТО, ніж будь коли раніше, це, до речі, є однією з головних невдач Володимира Путіна, який хотів примусити її до нейтралітету. Усі держави-члени НАТО визнають, що коли прийде час, їй не потрібно буде проходити цей План дій щодо членства (ПДЧ), щоб вступити до НАТО. На думку Франції, вступ до НАТО – це не табу, а реальна перспектива.

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Глава МЗС Франції Катрін Колонна: Україна буде в центрі уваги Вільнюського саміту

«Франція, як і низка її партнерів, готова надати надійні гарантії безпеки Україні…»

Пані міністре, питання, яке цікавить Україну, – гарантії безпеки. Яка позиція Франції з цього приводу? Чи готова ваша країна, як ядерна держава і член Ради Безпеки ООН, надати Україні гарантії безпеки і які саме?

Франція, як і ціла низка її партнерів, готова надати відчутні та надійні гарантії безпеки Україні, щоб допомогти їй захиститися від агресії, жертвою якої вона є, і запобігти будь-якій можливій майбутній агресії. Причина цього є зрозумілою: сьогодні Україна захищає Європу і фактично забезпечує гарантії безпеки для неї. Ця тема є предметом обговорення з нашими партнерами і буде в центрі того сигналу, який буде надано у Вільнюсі. Це також було темою останньої Європейської Ради, яка підтвердила підтримку Євросоюзу України так довго, як це буде потрібно, та відзначила зобов’язання держав-членів зробити внесок у ці гарантії безпеки.

Міністр закордонних справ Франц Катрін Колонна на переговорах в Офісі президента. Фото з Офіційного інтернет-представництва Президента України

«Саме українці, і лише вони, будуть визначати умови перемоги»

Що означає для Франції перемога України у війні проти Росії, чи включає вона повернення Україні Криму, який був незаконно анексований у 2014 році?

Загарбницька війна, яку Росія веде в Україні, не може і не повинна закінчитися перемогою Росії. Ми ніколи не погодимося на легітимізацію незаконного застосування сили, оскільки це є порушенням основоположних принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй, але також ставить під сумнів правила, які визначають нашу колективну безпеку після закінчення Другої світової війни. Нападаючи на Україну в порушення всіх своїх міжнародних зобов’язань, Росія ставить під сумнів ці принципи, які гарантують стабільність міжнародного порядку, заснованого на повазі до суверенітету держав. Зі всіма нашими партнерами ми будемо відстоювати ці принципи стільки, скільки буде потрібно. Це суть нашого зобов’язання на підтримку України. Це означає приведення Росії до військової невдачі, тому що саме так Україна виграє війну та досягне справедливого та тривалого миру.

Жорстока (повномасштабна – «Главком») війна, яку Росія веде вже понад 500 днів, є продовженням того, що було розпочато у 2014 році з незаконною анексією Криму та війною на Донбасі. Ці території входять у міжнародно визнані кордони України.

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Отже, перемога України буде спочатку поразкою цієї агресії з виведенням російських військ з територій України у межах її кордонів, визнаних з 1991 року, і, таким чином, відновленням її суверенітету та територіальної цілісності. Тоді, як це чітко нагадав Президент Республіки (Еммануель Макрон – «Главком»), саме українці, і лише вони, будуть визначати умови перемоги. Якщо завершення конфлікту вимагає мирних переговорів, українці самі вирішуватимуть модальності цих переговорів. Скільки буде потрібно, ми будемо на їхньому боці, з нашими союзниками та нашими європейськими партнерами, і підтримуватимемо їх усіма силами.

САУ Caesar допомагає українцям знищувати російських окупантів фото з сайту newsrnd.com

Чи розуміють французькі політики, що Україна захищає також і своїх союзників від агресії, яка може статися, якщо Україна не вистоїть проти російського тиску?

Українці і українки мужньо захищаються вже понад 500 днів. Вони в першу чергу захищають свою територію, але також роблять внесок у безпеку всього європейського континенту. Французи знають про це.

З першого дня війни європейці були об’єднані для підтримки України. Це зобов’язання залишається таким же міцним і через 500 днів після початку російської агресії: ми надали Україні допомогу на суму 67 млрд євро, включаючи 14 мільярдів євро на військову підтримку, ми наклали суворі санкції на Росію для перешкоди її військовим зусиллям, ми надали екстрену допомогу та прийняли багатьох біженців, які тікали від бомбардувань і спустошення, у яких Росія винна щодня.

Усе це свідчить про те, що Франція, як і її європейські партнери, глибоко солідарні. Це також свідчить про те, що ми одразу зрозуміли, що мова йде не лише про безпеку України. Сьогодні на карту поставлено майбутнє європейських суспільств і можливість для всіх громадян цього континенту жити в мирі.

Росія не має сумніватися, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми будемо захищати право народів жити в мирі, свободі та суверенітеті у своїй країні так довго, як необхідно, від загроз імперіалістичних зазіхань, якими б вони не були.

Високомобільні французькі бойові машини піхоти AMX-10 RC з квітня 2023 року допомагають Збройним силам України на фронті

Франція поступово стає лобістом вступу України та Молдови до ЄС. Яка країна, на вашу думку, має більше шансів приєднатися до ЄС першою? Наскільки ви особисто задоволені темпами виконання Україною своїх зобов'язань?

Майбутнє України безсумнівно пов’язане з європейською сім’єю. З самого початку процесу Франція підтримує цю перспективу. Ви пам’ятаєте, що саме під час головування Франції в Раді Європейського Союзу Україна була визнана країною-кандидатом.

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Таким само чином Франція продовжує підтримувати європейську траєкторію Mолдови, яка нещодавно мала величезний успіх у організації у Кишиневі другого саміту європейської політичної спільноти. З цієї нагоди, як ви знаєте, ми домовилися про зниження вартості роумінгу між Mолдовою та Європейським Союзом з 1 січня 2024 року: це дуже конкретне рішення, яке показує, що Mолдова є і буде частиною європейської родини. У цьому дусі ми також провели третю міністерську конференцію платформи підтримки Mолдови у Парижі минулого листопада. Ми продовжуватимемо захищати цю країну від дестабілізації, наслідків війни, яку Росія незаконно веде в Україні.

Україна та Молдова є відданими процесу приєднання до Європейського Союзу, який є тривалим і вимогливим процесом, що включає серйозні реформи. Ці дві країни мають свої особливості та переваги, але поділяють однакове бажання рухатися вперед, щоб запропонувати своєму населенню майбутнє, до якого вони прагнуть. Тому Франція підтримуватиме їх упродовж усього шляху.

Микола Сірук, для «Главкома»