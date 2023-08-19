У який спосіб ЗСУ можуть перерізати важливі сухопутні коридори ворога: оцінка ISW

У ЗСУ є багато варіантів перерізати критично важливі сухопутні коридори ворога

Захоплення Мелітополя є єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний міст

Під час контрнаступальних операцій на півдні України, українські військові використовують різні стратегії для перерізання важливих наземних маршрутів постачання російських окупантів, що пролягають вздовж північного узбережжя Азовського моря. Визволення Мелітополя є лише однією з таких стратегій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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17 серпня американська газета Washington Post повідомила, що, за оцінкою розвідувальної спільноти Штатів, українські військові в ході контрнаступних дій не дійдуть до окупованого Мелітополя в Запорізькій області, і не досягнуть своєї основної мети - перерізати російський сухопутний коридор у Крим.

Згідно з неофіційною розвідувальною оцінкою, ефективні оборонні дії РФ та мінні поля гальмують просування Збройних сил України та продовжуватимуть це робити.

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Просування ЗСУ в межах кількох кілометрів від Мелітополя призведе до того, що важливі автомобільні та залізничні колії, від яких росіяни залежать у плані постачання своїх військ, виявляться в межах досяжності українських артилерійських систем, що серйозно підірве здатність окупантів продовжувати використовувати їх для цієї мети.

Аналітики американської розвідки дійшли висновку, що захоплення Мелітополя є єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний міст.

Фактично ISW оцінило, що Україна має багато варіантів переривання критично важливих російських наземних комунікацій уздовж північного узбережжя Азовського моря, лише одним із яких є захоплення Мелітополя. Зокрема, 15 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку, що відрізняється від передбачуваної оцінки розвідки, заявивши, що перспективи контрнаступу України для досягнення значних «стратегічних здобутків» залишатимуться неясними принаймні місяць або довше.

У ISW зазначають, що поки що передчасно давати оцінки загальному успіху триваючим українським контрнаступним операціям, що відбуваються на кількох напрямках просування до кількох різних очевидних цілей.

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Аналітики послідовно озвучують оцінки, що контрнаступ ЗСУ буде «затяжною, нелінійною серією операцій, які, ймовірно, продовжуватимуться у фазах із різним темпом».

«Український контрнаступ не є окремим набором запланованих операцій, і поточні контрнаступальні операції, ймовірно, створюють більш сприятливі умови для великих значущих операцій», - йдеться у звіті.

Аналітики продовжують зазначати, що українські контрнаступальні операції значно погіршують оборону російських сил і що загальна деградація лінії російської оборони створює можливості для того, щоб будь-який український прорив був потенційно значущим в оперативному плані.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розпочали контрнаступ, зокрема аби розірвати сухопутний коридор до окупованого Криму і вийти на узбережжя Азовського моря.

Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.

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Раніше українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.